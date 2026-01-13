Martinelli se declara "inocente" de sobornos de Odebrecht

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, se declaró este lunes "inocente" ante un tribunal de las acusaciones de haber lavado dinero de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Martinelli, quien compareció por videollamada, comenzó a ser juzgado este lunes en un tribunal de Causas Penales de Panamá junto con otra veintena de personas, que también rechazaron los cargos, constató la AFP.

"Soy inocente, no soy responsable", se limitó a decir el exmandatario de 73 años, con el ceño fruncido y vestido con suéter negro, al ser preguntado por la jueza Baloisa Marquínez si se sentía "responsable" por los cargos que se le imputan.

Sin embargo, la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, aseguró a su llegada al tribunal que el Ministerio Público "va a sustentar la condena para los imputados por blanqueo de capitales".

Odebrecht se declaró culpable en 2016 ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en comisiones, principalmente en América Latina, donde los exgobernantes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala cumplen condenas por este caso.

En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de contratos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014), cuando se construyó el Metro, la moderna vía costera de la capital y la ampliación del aeropuerto.

Martinelli, que se arriesga a una condena de 12 años de cárcel, sigue la audiencia virtualmente porque se asiló en Colombia en 2025 para evitar su detención por una pena de casi 11 años de prisión en otro caso de blanqueo de capitales.

- "Caso político" -

La audiencia, que se desarrolla en una sala de la Corte Suprema de Justicia, en Ciudad de Panamá, se había postergado cinco veces por recursos que interpusieron los acusados.

Según la imputación, hay órdenes de pagos de Odebrecht que aunque no fueron directamente a cuentas propias de Martinelli, presuntamente era el destinatario final y tenía "pleno conocimiento de la procedencia ilícita" del dinero.

"Se le han violado una serie de garantías procesales para tratar de condenarlo por encima de la ley. Este caso es totalmente político", indicó a la AFP Carlos Carrillo, abogado del expresidente.

El exmandatario Juan Carlos Varela y dos hijos de Martinelli también están acusados, pero serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia -en fecha aún por definir- al tener fuero como diputados del Parlamento Centroamericano y del Congreso panameño.

Tanto Martinelli como Varela tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, que los acusa de corrupción.

Por este escándalo internacional los expresidentes peruanos Toledo y Humala purgan 20 y 15 años de cárcel, respectivamente, mientras que Alan García se suicidó en 2019 en medio de las acusaciones.

En Ecuador, el exmandatario socialista Rafael Correa, quien reside en Bélgica, fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel.

- Grueso expediente -

Además de los expresidentes, también están imputados cuatro antiguos ministros de Martinelli y uno de Varela, la mayoría de ellos presentes en la sala. Todos se declararon inocentes.

"Después de años de dilación esperemos que se pueda terminar este proceso y uno pueda continuar con su vida", indicó Frank De Lima, exministro de Economía de Martinelli al entrar a la audiencia.

El juicio tiene como fecha tope el 13 de febrero. Posteriormente, la jueza dispondrá de 30 días para dictar sentencia.

La causa consta de 2,800 tomos, que por lo voluminosos no pudieron ser llevados a la sala en su totalidad.