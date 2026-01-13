Delcy Rodríguez recibe a embajadores de varios países europeos para avanzar en "una agenda nueva"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido este lunes en Caracas con los embajadores de países de la UE, incluida España, así como de Reino Unido y Suiza con vistas a "avanzar en una agenda nueva" en la etapa que se abre en el país tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, en una intervención militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

"La presidenta encargada ha transmitido un mensaje muy claro, que en el marco del respeto, la igualdad de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos", ha declarado el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, que ha estado presente en el encuentro celebrado en el Palacio de Miraflores, la sede de la Presidencia de Venezuela.

La reunión, descrita como "franca y cordial" por Caracas, ha contado asimismo con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Según Gil, la cita ha permitido repasar el estado de las relaciones de Venezuela con todos estos países así como la UE. "Hemos coincidido en la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo, de abrir vías de diálogo cada vez más profundas", ha acotado el canciller venezolano.

En su opinión, "se abre a partir de hoy una etapa muy interesante de diálogo, de construcción, de cooperación en todos los ámbitos de la vida de nuestros países". "Reafirmamos la voluntad del Gobierno Bolivariano de trabajar de la mano y bajo los principios diplomáticos con todos los pueblos del mundo", ha abundado.

La cita ha permitido a la presidenta encargada y el resto de dirigentes chavistas hacer "un balance de los hechos ocurridos el 3 de enero, donde violando el Derecho Internacional, la soberanía y violando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, nuestro pueblo fue atacado y nuestro presidente Nicolás Maduro, así como la primera dama fueron secuestrados".

Entre los asistentes a la reunión estaba el embajador español en Caracas, Álvaro Albacete, según se aprecia en las imágenes facilitadas por las autoridades venezolanas. Este es el primer contacto público que el diplomático mantiene con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, con quien ya tuvo ocasión de hablar el presidente, Pedro Sánchez, el viernes pasado.

Además, se produce tras la liberación de ocho españoles encarcelados por Caracas, cinco de ellos el jueves pasado y otros tres este lunes en el marco de un proceso de excarcelación de presos políticos más amplio anunciado la semana pasada.