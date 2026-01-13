Los decesos superan los nacimientos en Francia por primera vez desde 1944

Francia registró más decesos que nacimientos en 2025, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, indicó este martes el instituto nacional de estadísticas Insee, en un contexto de debate sobre una caída de la natalidad.

A fecha del 1º de enero de 2026, 69,1 millones de personas vivían en Francia, un crecimiento del 0,25% respecto al año anterior debido únicamente al saldo migratorio (+176,000 personas), según este organismo oficial.

El saldo natural, que corresponde a la diferencia entre los nacimientos y los decesos, fue por su parte negativo: -6,000. Esta situación se debe a dos factores: el retroceso de la natalidad y un alza de los fallecimientos.

"Lo sorprendente es hasta qué punto, en pocos años, el saldo natural ha disminuido por la rápida caída de los nacimientos", subrayó Sylvie Le Minez, jefa de la unidad de estudios demográficos y sociales del Insee, en rueda de prensa.

Unos 645,000 bebés nacieron en 2025, un 2,1% menos que el año anterior, lo que corresponde al menor número desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por cuarto año consecutivo. La caída es más pronunciada respecto a 2010: un 24% menos.

En paralelo, 651,000 personas fallecieron, en alza de un 1,5% respecto a 2024 debido, en particular, a la epidemia de gripe invernal, según el Insee. También se debe a la llegada a edades de riesgo de la generación del "baby boom".

La preocupación sobre los nacimientos planea desde hace años. En 2024, el presidente Emmanuel Macron, de centroderecha, abogó por un "rearme demográfico" basado en impulsar la natalidad, mejorando el permiso parental y combatiendo la infertilidad.

Para los demógrafos, entre las dificultades para tener hijos figuran encontrar un trabajo estable, acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el cambio climático o la conciliación de la vida profesional y familiar.

En 2023, Francia era el segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de fecundidad: 1,66 hijos por mujer, sólo por detrás de Bulgaria (1,81), según datos de la oficina europea de estadística Eurostat.

El Insee fijó este índice en 1,56 hijos por mujer en 2025 en Francia, confirmando la tendencia a la baja desde 2010, cuando se situaba en 2,02, y marcando su nivel más bajo desde el fin de la Primera Guerra Mundial.