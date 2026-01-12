Claudia Sheinbaum aborda "la seguridad con respeto a nuestras soberanías" en llamada con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, en la que abordó "la seguridad con respeto a nuestras soberanías", tras las recientes presiones del magnate contra el país latinoamericano.

La llamada ocurrió luego de que Trump amagara el jueves con "atacar por tierra" a los cárteles de la droga, tras el derrocamiento en medio de bombardeos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

"Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", dijo la presidenta el lunes en la red social X.

"La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados", añadió.

El viernes, Sheinbaum dijo que su gobierno buscaría más coordinación con Washington tras las recientes amenazas de Trump.

El presidente estadounidense advirtió el jueves pasado que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas de los últimos meses en el Pacífico y el mar Caribe, sin aclarar dónde ocurrirían ni dar más detalles.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Trump en una entrevista en Fox News.

México ha reforzado la cooperación con Estados Unidos en la frontera y extraditó en 2025 decenas de capos narcotraficantes a su vecino del norte, pero la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado en repetidas ocasiones que no desea ver ningún tipo de intervención militar en su país.