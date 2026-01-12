Oficial acusa a los demócratas de ataques tras la muerte de una madre

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó el domingo a políticos demócratas de promover la violencia contra agentes de inmigración, en medio de las protestas por la muerte de una mujer baleada por uno de estos efectivos en Mineápolis.

Desde el miércoles, cuando ocurrió el tiroteo, hay manifestaciones en todo el país por la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años. Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) le disparó durante un operativo.

Noem insistió en la narrativa de la Casa Blanca de que Good era "una terrorista doméstica" y que el funcionario actuó en defensa propia.

"Los hechos de la situación son que el vehículo fue utilizado como arma y atacó al agente. Él se defendió y defendió a quienes estaban a su alrededor. (...) Eso es un acto de terrorismo doméstico", reiteró Noem en entrevista con CNN.

También criticó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey: "Han animado la destrucción y la violencia que hemos visto en Mineápolis en los últimos días".

Los dos demócratas han cuestionado la postura del gobierno federal. Frey ha criticado que las autoridades locales hayan sido excluidas de la investigación en manos del FBI.

"Debe ser una investigación neutral e imparcial en la que se verifiquen los hechos", aseguró Frey a CNN.

"Por supuesto, hay que hacer cumplir las leyes, pero también existe la obligación de aplicar esas leyes y llevar a cabo la labor de cumplimiento de manera constitucional", añadió Frey.

CIENTOS DE AGENTES FEDERALES

Asimismo, Kristi Noem, dijo este domingo que enviará "cientos" de agentes federales más a Minnesota, en medio de las tensiones por la muerte de la manifestante abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).

"Vamos a enviar más oficiales hoy y mañana, serán cientos más, para permitir que nuestras personas del ICE y la Patrulla Fronteriza que están trabajando en Mineápolis puedan seguir haciéndolo con seguridad", afirmó Noem en el programa 'Sunday Morning Futures', de Fox News.

Según cálculos de medios locales, esos agentes se sumarán a unos 2,100 del ICE y de otras agencias federales que ya fueron enviados por Seguridad Nacional a principios de mes al estado de Minnesota.

La secretaria advirtió de que si los manifestantes, que se oponen a las redadas migratorias de ICE y los agentes federales, "llevan a cabo actividades violentas contra las fuerzas del orden, si impiden nuestras operaciones, eso es un delito y los haremos rendir cuentas de las consecuencias".

También argumentó que la presencia de agentes federales en Minnesota es necesaria porque "es la zona cero del robo de dinero de los contribuyentes y de la protección de criminales", y en concreto señaló que en el estado es "prevalente" la trata de menores y el tráfico sexual entre inmigrantes indocumentados.

Este fin de semana se celebraron más 1,000 protestas en EE.UU. contra la política migratoria del Gobierno de Donald Trump y la muerte de la manifestante Renee Good, una mujer blanca de 37 años abatida por un agente federal en su vehículo cerca de un operativo migratorio en Mineápolis el pasado miércoles.

Noem y otros responsables de la Administración Trump han insistido en que Good buscaba arrollar con su vehículo a uno de los agentes de ICE, mientras las autoridades locales han afirmado que los vídeos públicos muestran que ella intentaba alejarse, pero uno de los agentes la siguió y le disparó varias veces.

La secretaria consideró este domingo la muerte de Good "trágica" tras acusarla en días pasados de ejercer "terrorismo interno", algo que ha suscitado críticas del alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quienes reclaman una investigación transparente.