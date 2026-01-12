Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

chimapncé ai

Muere a los 49 años Ai, la chimpancé que dominaba caracteres chinos y el alfabeto inglés

Los estudios de Ai ayudaron a establecer "un marco experimental para comprender la mente del chimpancé, proporcionando una base crucial para considerar la evolución de la mente humana".

La chimpancé Ai, de 23 años, conocida por su capacidad para reconocer algunas letras y números, sostiene a su chimpancé macho recién nacido, Ayumu, de 35 centímetros de altura, el 25 de abril de 2000, en el Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kioto en Inuyama, Japón central. Los investigadores afirmaron que estudiarán cómo la madre chimpancé transmitirá las habilidades adquiridas a su cría. AFP PHOTO/JIJI PRESS (Foto de JIJI PRESS / AFP) / JAPAN OUT

La chimpancé Ai, de 23 años, conocida por su capacidad para reconocer algunas letras y números, sostiene a su chimpancé macho recién nacido, Ayumu, de 35 centímetros de altura, el 25 de abril de 2000, en el Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kioto en Inuyama, Japón central. Los investigadores afirmaron que estudiarán cómo la madre chimpancé transmitirá las habilidades adquiridas a su cría. AFP PHOTO/JIJI PRESS (Foto de JIJI PRESS / AFP) / JAPAN OUTAFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPTokio, Japón

Un chimpancé "genio" llamado Ai, que podía reconocer más de 100 caracteres chinos y el alfabeto inglés, murió a los 49 años, informaron investigadores japoneses.

Ai , cuyo nombre significa "amor" en japonés, participó en estudios sobre percepción, aprendizaje y memoria que ampliaron nuestra comprensión de la inteligencia de los primates , señalados en un comunicado el Centro para los Orígenes Evolutivos del Comportamiento Humano de la Universidad de Kioto.

Murió el viernes a causa de un fallo multiorgánico y dolencias relacionadas con la vejez, indicó la universidad.

Además de conocer caracteres chinos y el alfabeto, Ai también podía identificar los números árabes del cero al nueve y 11 colores, dijo el primatólogo Tetsuro Matsuzawa en 2014.

En un estudio, a Ai se le presentó una pantalla de computadora que mostraba el carácter chino para el color rosa, junto con un cuadrado rosa y otro cuadrado alternativo de color púrpura. El chimpancé eligió correctamente el cuadrado rosa, explicó Matsuzawa.

Cuando se le mostró una manzana, Ai seleccionó en la pantalla del ordenador un rectángulo, un círculo y un punto para dibujar una “manzana virtual”, añadió.

Su gran capacidad la convirtió en objeto de numerosos artículos académicos y programas de medios de comunicación, incluidos estudios publicados en la revista Nature , y le valió el apodo de "genio" en los medios populares.

El chimpancé, originario de África occidental, llegó a la universidad en 1977 y, en el año 2000, dio a luz a Ayumu, cuyas habilidades atrajeron la atención hacia estudios sobre la transferencia de conocimientos, informó la agencia japonesa Kyodo News.

Los estudios de Ai ayudaron a establecer "un marco experimental para comprender la mente del chimpancé, proporcionando una base crucial para considerar la evolución de la mente humana", señaló el Centro.

"Ai era muy curiosa y participaba activamente en estos estudios, revelando por primera vez diversos aspectos de la mente del chimpancé". "Guardar los derechos humanos y civiles de todos".

Tags relacionados