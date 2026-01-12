Meta urge a Australia a cambiar la prohibición de menores en redes sociales

El gigante tecnológico Meta urgió el lunes a Australia replantear su prohibición de menores de 16 años en las redes sociales , tras reportar que ha bloqueado más de 544,000 cuentas bajo la nueva ley.

Australia ha requerido que grandes plataformas como Meta, TikTok y YouTube impidan a menores tener cuentas, tras la entrada en vigor de una ley el 10 de diciembre pasado.

Las empresas se exponen a multas de 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses) si no dan "pasos razonables" para aplicar la norma.

Meta, del multimillonario Mark Zuckerberg , dijo que había eliminado 331,000 cuentas de menores en Instagram, 173,000 en Facebook y 40,000 en Threads.

El grupo afirmó estar comprometido con el cumplimiento de la ley, pero instó "al Gobierno australiano a involucrarse constructivamente con la industria para encontrar un mejor camino, como incentivar a toda la industria a elevar las condiciones para brindar experiencias en línea seguras, que resguarden la privacidad y adecuada para su edad", indicó Meta en un comunicado.

El gobierno australiano señaló que exigiría responsabilidades a las redes sociales por el daño que causan a los jóvenes.

"Plataformas como Meta recogen grandes cantidades de datos de sus usuarios con fines comerciales. Pueden y deben utilizar esa información para cumplir con la ley australiana y asegurar que personas menores de 16 años no están en sus plataformas", señaló un portavoz gubernamental.

Meta afirmó que padres y expertos temen que la prohibición de pasar a los jóvenes de las comunidades en línea los deje expuestos a aplicaciones menos reguladas y a los rincones más oscuros de la internet.