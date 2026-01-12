Mattel añade una Barbie con autismo a su línea de muñecas dedicada a mostrar la diversidad

Mattel Inc. presentó el lunes una Barbie autista como el miembro más nuevo de su línea destinada a celebrar la diversidad, uniéndose a una colección que ya incluye Barbies con síndrome de Down, una Barbie ciega, una Barbie y un Ken con vitíligo, y otros modelos que el fabricante de juguetes agregó para hacer que sus muñecas de moda sean más inclusivas.

Mattel afirmó haber desarrollado la muñeca autista durante más de 18 meses en colaboración con la Red de Autodefensa del Autismo, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos y una mejor representación mediática de las personas con autismo. El objetivo: crear una Barbie que reflejara algunas de las maneras en que las personas autistas experimentan y procesan el mundo que las rodea, según un comunicado de prensa de Mattel.

Eso fue un desafío porque el autismo abarca una amplia gama de comportamientos y dificultades que varían mucho en grado, y muchos de los rasgos asociados con el trastorno no son inmediatamente visibles, según Noor Pervez, quien es el gerente de participación comunitaria de Autistic Self Advocacy Network y trabajó estrechamente con Mattel en el prototipo de Barbie.

Como muchas discapacidades, «el autismo no se manifiesta de una sola manera», dijo Pervez. «Pero podemos intentar mostrar algunas de las formas en que se expresa».

Por ejemplo, los ojos de la nueva Barbie se desplazan ligeramente hacia un lado para representar cómo algunas personas con autismo a veces evitan el contacto visual directo, explicó. La muñeca también cuenta con codos y muñecas articulados para reconocer la estimulación, el aleteo de manos y otros gestos que algunas personas autistas utilizan para procesar información sensorial o expresar emoción, según Mattel.

El equipo de desarrollo debatió si vestir a la muñeca con ropa ajustada u holgada, dijo Pervez. Algunas personas autistas usan ropa holgada porque son sensibles al tacto de las costuras, mientras que otras usan prendas ajustadas para que sepan dónde está su cuerpo, explicó.

El equipo optó por un vestido de corte A con mangas cortas y una falda vaporosa que reduce el contacto de la tela con la piel. La muñeca también lleva zapatos planos para mayor estabilidad y facilidad de movimiento, según Mattel.

Cada muñeca viene con un fidget spinner con clip de dedo de color rosa, auriculares con cancelación de ruido y una tableta de color rosa diseñada siguiendo el modelo de los dispositivos que usan algunas personas autistas que tienen dificultades para hablar para comunicarse.

La incorporación de la muñeca autista a la línea Barbie Fashionistas también brindó a Mattel la oportunidad de crear una muñeca con rasgos faciales inspirados en los empleados de la compañía en India y paneles de inspiración que reflejan a diversas mujeres de origen indio. Pervez afirmó que era importante que la muñeca representara a un segmento de la comunidad autista que generalmente está subrepresentado.

Mattel presentó su primera muñeca con síndrome de Down en 2023 y el verano pasado lanzó una Barbie que representa a una persona con diabetes tipo 1. La línea Fashionistas también incluye una Barbie y un Ken con una pierna protésica, y una Barbie con audífonos, pero la línea también abarca figuras altas, pequeñas y con curvas, además de numerosos tipos de cabello y colores de piel.

“Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que ven los niños y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo”, dijo Jamie Cygielman, director global de muñecas de Mattel, en un comunicado.

Se esperaba que la muñeca estuviera disponible en la tienda en línea de Mattel y en las tiendas Target a partir del lunes por un precio sugerido de $11.87. Se espera que las tiendas Walmart comiencen a vender la nueva Barbie en marzo, según Mattel.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron el año pasado que la prevalencia estimada de autismo entre niños de 8 años en los EE. UU. era de 1 en 31. La estimación de la Red de Monitoreo de Autismo y Discapacidades del Desarrollo de los CDC dijo que los niños negros, hispanos, asiáticos e isleños del Pacífico en los EE. UU. tenían más probabilidades que los niños blancos de tener un diagnóstico, y la prevalencia era más de tres veces mayor entre los niños que entre las niñas.