Irán afirma estar listo para una guerra, ante las amenazas de Trump

Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar, dijo este lunes el canciller Abás Araqchi, después que Washington reiterara sus amenazas de intervenir militarmente si la represión del movimiento de protesta, que habría dejado al menos casi 200 muertos, no cesa.

Frente a las grandes concentraciones de los últimos días en Teherán y otras ciudades, las autoridades convocaron contramanifestaciones este lunes en apoyo a la República Islámica, confrontada a uno de sus mayores desafíos sociales desde su proclamación, en 1979.

La oenegé Irán Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó el domingo que había al menos 192 manifestantes muertos desde que comenzaron las protestas, el 28 de diciembre, pero advirtió que el balance real podría ser mucho mayor.

"Información no verificada indica que al menos varios cientos, o incluso más de 2,000 personas según algunas fuentes, han sido asesinadas", subrayó la ONG, que dio cuenta también de más de 2,600 detenciones.

A pesar del corte de Internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, imágenes filtradas desde Teherán y otras ciudades de Irán, probablemente por vía satélite, han mostrado grandes manifestaciones en las últimas noches.

En un vídeo autenticado por AFP, se ven decenas de cuerpos envueltos en bolsas negras frente a una morgue en la capital, mientras varias personas parecen buscar a sus familiares desaparecidos.

Por su parte, medios iraníes afirmaron que decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las marchas.

Las protestas, al principio, eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución.

Canal de comunicación "abierto"

Tras haber amenazado varias veces con ordenar una intervención militar en respuesta a la represión, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que los líderes iraníes querían "negociar" y que se estaba "preparando una reunión", sin descartar la opción militar.

Estados Unidos ya bombardeó en junio instalaciones nucleares iraníes, en apoyo a Israel.

"Puede que tengamos que actuar antes de una reunión", dijo Trump, añadiendo que el ejército estadounidense estaba estudiando "opciones muy fuertes".

Irán "no busca la guerra, pero está totalmente preparado", señaló este lunes el canciller Abás Araqchi, en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán.

No obstante, el diplomático agregó que "también estamos preparados para negociar", pero matizó que "estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo".

Simultáneamente, la cancillería iraní afirmó que estaba "abierto" un canal de comunicación entre el gobierno de Teherán y el emisario de Estados Unidos para Oriente Medio

El domingo por la tarde, el gobierno declaró tres días de luto nacional por los "mártires de la resistencia", en referencia en particular a los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las protestas.

Este lunes, la televisión estatal iraní difundió imágenes de manifestaciones de apoyo al gobierno en diversos puntos del país.

En Teherán, las imágenes mostraron a miles de manifestantes en una importante plaza de la capital, para apoyar el gobierno y homenajear a los muertos en las protestas antigubernamentales.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había instado a la población sumarse a una "marcha de resistencia" , para denunciar la violencia cometida, según él, por "criminales terroristas urbanos".

El domingo, un video ampliamente compartido volvió a mostrar manifestantes reunidos en el distrito de Punak, en Teherán, coreando consignas en apoyo a la monarquía depuesta.

Reza Pahlavi, hijo del sah derrocado y figura opositora iraní desde su exilio en Estados Unidos, instó a las fuerzas armadas y de seguridad en las redes sociales a "apoyar al pueblo".

Por su parte, China formuló este lunes un llamado a la calma y expresó su oposición a cualquier injerencia extranjera.

En tanto, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, criticó "con firmeza" la violencia ejercida por el gobierno iraní contra manifestantes, que consideró una "señal de debilidad".