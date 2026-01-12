Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Detenido por tres meses dueño de bar escenario de incendio mortal en Suiza

Los asistentes se reunieron en señal de duelo, depositando mensajes, velas y flores en un lugar conmemorativo frente al bar "Le Constellation" durante un día de luto nacional en Crans-Montana, el 9 de enero de 2026, en homenaje a las víctimas del incendio que devastó el bar en Nochevieja, matando a 40 personas e hiriendo a otras 116, la mayoría adolescentes. Toda Suiza conmemorará un día de luto nacional el 9 de enero por las docenas de personas, en su mayoría adolescentes, que murieron cuando el fuego devastó un bar de una estación de esquí abarrotado de personas celebrando el Año Nuevo. Poco más de una semana después de la tragedia en el bar Le Constellation en Crans-Montana, que dejó 40 muertos y 116 heridos, la rica nación alpina se detendrá para guardar un minuto de silencio a las 14:00 (13:00 GMT).

El copropietario del bar suizo que se incendió durante las celebraciones de Año Nuevo, provocando 40 muertes, fue puesto en prisión preventiva durante tres meses, informó el lunes una fuente cercana al caso.

Jacques Moretti fue detenido después de que él y su esposa, Jessica, copropietarios del bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans Montana, fueron interrogados por fiscales del cantón suizo de Valais, en el suroeste del país, el viernes.

Un tribunal cantonal ordenó el lunes que fuera mantenido en detención preventiva durante tres meses, indicó la fuente a AFP.

El incendio se declaró en las primeras horas del día de Año Nuevo, cuando el bar estaba lleno de personas celebrando, y provocó la muerte de 40 personas y dejó 116 heridos, la mayoría de ellos adolescentes.

Los Moretti están siendo objeto de una investigación penal y se enfrentan a cargos de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio provocado por negligencia.

Las conclusiones iniciales sugieren que el incendio fue causado por bengalas que descubrieron fuego a la espuma insonorizante instalada en el techo del sótano del establecimiento.

También se plantean interrogantes sobre la presencia y accesibilidad de los extintores, así como sobre si las salidas del bar cumplían con la normativa vigente.

