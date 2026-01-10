EE.UU. y Caracas inician proceso para restablecer relaciones

Venezuela y Estados Unidos iniciaron este viernes un proceso para restablecer relaciones diplomáticas tras la caída del presidente Nicolás Maduro, que dio paso además a la liberación a cuentagotas de presos por razones políticas.

El vuelco en la tormentosa relación, interrumpida desde 2019, incluye un acuerdo para reactivar la industria petrolera de Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del planeta pero con una infraestructura muy deteriorada.

Diplomáticos estadounidenses llegaron este viernes a Caracas para evaluar una "reanudación gradual" de los vínculos, informó el Departamento de Estado. Lo propio hará el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que enviará una delegación para este "proceso exploratorio".

Estos acercamientos no prevén en lo inmediato un cambio de régimen, ante lo cual Edmundo González Urrutia, exiliado en España, pidió el viernes el "reconocimiento explícito" de su victoria en las presidenciales de 2025, que a su juicio Maduro le arrebató fraudulentamente.

Su mentora, la líder de la oposición y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, será recibida por Trump la próxima semana.

"Estoy impaciente por saludarla", dijo el presidente en una entrevista televisiva, pese a que en un primer momento la apartó de su plan para Venezuela, que cayó en una de sus peores crisis económicas durante el gobierno de Maduro.

Como parte de esa hoja ruta, el gobierno interino de Venezuela comenzó a liberar a detenidos por razones políticas. La oposición reporta una decena de liberaciones, incluidos cuatro españoles, el excandidato presidencial Enrique Márquez y la activista Rocío San Miguel.

Hasta mediados de esta semana, la oenegé Foro Penal contabilizaba 806 presos políticos en Venezuela, incluidos 175 militares. El gobierno dijo el jueves que sería liberado un número importante de ellos.

Trump dijo este viernes en su red Truth Social que anuló una "segunda oleada de ataques" a Venezuela, donde familiares de esas personas esperan ansiosos.

Washington mantiene sin embargo la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque petrolero, Oliana, cargado con crudo venezolano y que intentaba "eludir a las fuerzas estadounidenses", anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

- Escepticismo petrolero -

Maduro fue capturado el 3 de enero junto con su esposa, Cilia Flores, en medio de un bombardeo en Caracas que dejó un centenar de muertos. La pareja fue trasladada inmediatamente a Nueva York para enfrentar un proceso por narcotráfico y otros cargos.

Desde entonces, Trump afirma que conduce los destinos de Venezuela y que mantiene una buena "sintonía" con Delcy Rodríguez, quien a su vez asegura que su gobierno no está subyugado.

El chavismo se movilizó el viernes por sexto día consecutivo en Caracas para exigir la liberación de Maduro y rechazar cualquier aspiración de Trump de "dominar" Venezuela.

"Yo no acepto que Trump venga a dominar a nuestro país", dijo a la AFP Josefina Castro rodeada por cientos de simpatizantes del chavismo y trabajadores de la administración pública.

Donald Trump recibe el viernes en la Casa Blanca a dirigentes de casi una veintena de multinacionales petroleras para trazar el futuro del sector en Venezuela, entre ellas las principales firmas del sector o la española Repsol, que ya opera en el país.

Trump aseguró en una entrevista que esas empresas están dispuestas a invertir hasta "100,000 millones de dólares" para reactivar la explotación petrolera venezolana, que durante décadas fue la más importante de la región y ahora apenas extrae un millón de barriles diario, menos de un tercio de sus cifras en la época de esplendor.

Uno de los gigantes del sector, Exxon, señaló sin embargo en una nota de análisis este viernes que no prevé "que la compañía ni la industria en general ponga capital hasta que haya un gobierno estable y un régimen fiscal, entre otros factores".

Desde 2019, durante la primera administración de Trump, la industria petrolera venezolana ha estado sometida a sanciones de Estados Unidos.

Tras el derrocamiento de Maduro, Trump también intensificó la presión contra Colombia y México, a cuyos gobiernos de izquierda acusa de ser laxos con el narcotráfico, e incluso amenazó con atacar por tierra a los cárteles.

Pero en una llamada telefónica limó asperezas con el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien recibirá en la primera semana de febrero, según anunció Trump el viernes.

Petro pidió el viernes a Delcy Rodríguez combatir "juntos" el narcotráfico, tras pactar operaciones contra la guerrilla colombiana del ELN en la frontera.

- "¡Libertad!" -

En los alrededores de la cárcel del Rodeo I, en Guatire, en las afueras de Caracas, este viernes aún había desesperación entre los familiares de los presos.

Pasaron toda la noche frente al penal con la esperanza de ver a sus seres queridos, sin novedades hasta el momento.

"Te lo pido, Señor, que seas tú con tu gloria quien abra la puerta de Rodeo I y de otras cárceles", clamó Hiowanka Ávila, de 39 años, hermana de Henryberth Rivas, detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro.

Frente al temido Helicoide, sede de los servicios de inteligencia en Caracas, el movimiento es escaso: pocos familiares y muchos vehículos oficiales entran y salen, constató la AFP.

El papa León XIV se mostró este viernes gravemente preocupado por las tensiones en la región, y pidió "respetar la voluntad del pueblo venezolano" y "salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos".