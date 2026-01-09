Trump se reunirá con Petro en la primera semana de febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica para aliviar tensiones tras las amenazas de Washington sobre una eventual intervención militar en Bogotá.

"Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos", ha anunciado el presidente estadounidense a través de su perfil en la red social Truth Social, agregando que espera "con interés" el encuentro entre ambos.

La conversación sobre "Venezuela y el tema del narcotráfico" y el anuncio de esta reunión en Washington llegan después de que Petro advirtiera de que es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero en respuesta a lo que ha tildado como "amenazas ilegítimas".

Sus declaraciones responden a la disposición de Trump de repetir la operación militar en Venezuela que se saldó con un centenar de muertos y la captura de su presidente, Nicolás Maduro en Colombia, asegurando que "está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos".