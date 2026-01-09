Médicos sin Fronteras suspende su ayuda debido a las pandillas

El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras afirmó el jueves que estaba suspendiendo los servicios en una clínica en un barrio violento de la capital de Haití debido a los enfrentamientos continuos entre la policía y grupos armados.

El anuncio es un golpe para el barrio marginal de Bel-Air, donde operaba el grupo sin fines de lucro, ya que ofrecía los únicos servicios médicos disponibles en esa área de Puerto Príncipe, donde atendía a varios miles de pacientes cada mes.

Bel Air está mayormente controlado por la banda Krache Dife, que forma parte de una gran coalición de bandas conocida como Viv Ansanm, que significa “Viviendo Juntos”.

Médicos Sin Fronteras dijo que los violentos enfrentamientos entre la policía y hombres armados atraparon a siete voluntarios comunitarios en la clínica durante varias horas el martes.

MSF informó que un exvoluntario resultó gravemente herido y murió en la puerta del edificio.

“La situación no es un caso aislado”, afirmó la organización en un comunicado.

MSF, que comenzó a trabajar en Bel Air en 2022, ha tenido que suspender servicios anteriormente debido a la violencia.

En octubre, MSF anunció que estaba cerrando su centro de atención de emergencia en otra área de Puerto Príncipe, debido a la violencia continua en la capital, que ahora está controlada en un 90% por bandas.

instituciones cerradas o infuncionales

Alrededor del 60% de las instalaciones de salud en Puerto Príncipe están cerradas o no funcionan, incluido el hospital general de Haití.

De julio a septiembre, al menos 1.247 personas fueron asesinadas en todo Haití y otras 710 resultaron heridas, según las Naciones Unidas.

La violencia continua también ha desplazado a más de 1.4 millones de personas en todo el país caribeño en los últimos años.

Una misión respaldada por la ONU liderada por policías kenianos está ayudando a un departamento de policía haitiano con poco personal y fondos a luchar contra las bandas, pero está en transición hacia una llamada fuerza de supresión de bandas que tendría el poder de arrestar a integrantes de pandillas.

La misión inicial se lanzó a mediados de 2024, pero para finales de 2025, todavía tenía menos de la mitad del personal previsto y solo el 14% de los 800 millones de dólares estimados que necesitaba anualmente.