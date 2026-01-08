La Unión Europea lamenta las muertes durante arresto de Maduro y dice que cifras están por confirmar

La Unión Europea (UE) lamentó este jueves los fallecidos durante la operación de Estados Unidos en Caracas para arrestar al presidente Nicolás Maduro, y precisó que el número de personas muertas aún debe ser confirmado.

"Lamentamos todas las muertes, todas las víctimas civiles, aunque las cifras aún están por confirmar", señaló durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea la portavoz comunitaria Anitta Hipper, preguntada por si la UE condenaba que resultaran asesinadas personas en la operación.

El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró el miércoles que el ataque ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado "hasta ahora" cien fallecidos y "otra cantidad parecida -dijo- de heridos".

El martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 soldados que murieron en los ataques de Estados Unidos contra distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a esta capital.

Horas antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios del Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

Ya el domingo, el Gobierno de Cuba informó que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante la operación ordenada por la Administración de Donald Trump, que además causó numerosos daños en sedes oficiales y distintas viviendas cercanas.

Sobre la intercepción por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos del petrolero 'Marinera', bajo bandera rusa, tras perseguirlo desde el Caribe hasta el Atlántico norte durante tres semanas, Hipper dijo que la UE comparte con Washington el "objetivo común" de sancionar la flota fantasma rusa, compuesta de buques que ayudan a Moscú a esquivar las sanciones internacionales a su petróleo.

Recordó que la UE amplió las medidas restrictivas contra esos barcos en el último paquete de sanciones contra Rusia, el decimonoveno desde que el país inició la invasión a gran escala de Ucrania hace casi cuatro años.

De ese modo, la UE ya ha sancionado a unos 600 navíos para "enviar un mensaje muy contundente a Rusia y garantizar que estamos actuando contra la financiación de la guerra de agresión contra Ucrania", agregó la portavoz.