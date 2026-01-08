Trump critica la "estupidez" de senadores republicanos que votaron para limitar su poder militar

El presidente Donald Trump tildó este jueves de "estupidez" la colaboración de cinco senadores republicanos para aprobar un proyecto de ley que limitaría sus poderes militares en Venezuela.

"Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América", declaró Trump en su red Truth Social.

"En cualquier caso, y pese a su 'estupidez', la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional" sostuvo Trump, en alusión a la resolución aprobada poco antes en el Senado.

La resolución solo representa un paso más para la votación decisiva, la semana que viene.

Este proyecto de ley para limitar, en el caso particular de Venezuela, los poderes de declarar la guerra y emprender acciones militares, tiene escasas probabilidades de convertirse en realidad.

Aunque la Cámara de Representantes (cámara baja) aprobara el proyecto, Trump podría vetarlo. Y para superar el veto presidencial ambas cámaras deberían mostrar mayorías muy superiores.

Los senadores "Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo" exigió Trump.

"Esta votación obstaculiza gravemente la autodefensa de Estados Unidos y la seguridad nacional, y limita la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe" clamó.

El debate constitucional arrancó con los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, y se agudizó con la operación militar, que incluyó bombardeos, para capturar al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Especialistas críticos con los poderes de guerra que invoca el presidente Trump consideran que ese tipo de medidas solo las puede aprobar el Congreso.

La Constitución da al poder legislativo la prerrogativa de declarar la guerra, salvo en caso de urgencia evidente.

Los favorables al gobierno Trump consideran que son acciones letales pero de aplicación de las leyes antinarcóticos, que además se refuerza con la calificación de "terroristas" que han recibido los cárteles de la droga.

Operación genera dudas jurídicas Lea también

Según estos, en el caso de Maduro, su captura sería legal porque no era el jefe de Estado reconocido por Estados Unidos, y además era considerado responsable de la entrada en el país de toneladas de cocaína.