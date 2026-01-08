EE.UU. busca controlar más el petróleo de Venezuela

Estados Unidos buscó el miércoles afianzar su control sobre el petróleo venezolano al incautar un par de buques sancionados que transportaban petróleo, y anunciando planes para relajar algunas sanciones para que Estados Unidos pueda supervisar la venta del petróleo de Venezuela a nivel mundial.

El gobierno estadounidense tiene la intención de controlar la distribución de los productos petroleros de Venezuela a nivel mundial tras sustraer al presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar. Además de aplicar un embargo petrolero ya existente, el Departamento de Energía dice que el “único petróleo transportado dentro y fuera de Venezuela” será a través de canales aprobados por la ley estadounidense y los intereses estadounidenses.

Tal control sobre las mayores reservas probadas de crudo del mundo podría dar a Estados Unidos un dominio más amplio sobre el suministro petrolero mundial capaz de influir en los precios. Ambos movimientos reflejan la determinación del gobierno estadounidense para controlar los próximos pasos en Venezuela a través de sus vastos recursos petroleros después de que Trump prometiera que Estados Unidos “gobernará” al país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que el petróleo tomado de los buques incautados en el Atlántico norte y el mar Caribe se vendería como parte del acuerdo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el martes, bajo el cual Venezuela

“Uno de esos barcos que fue incautado y que tenía petróleo en el Caribe, ¿saben lo que las autoridades interinas están pidiendo en Venezuela?”, dijo Rubio a periodistas después de una sesión con legisladores el miércoles.

“Quieren que ese petróleo incautado sea parte de este acuerdo. Entienden que la única manera de mover petróleo y generar ingresos sin colapso económico es si cooperan y trabajan con Estados Unidos”, declaró.

Incautación de dos buques más

El Comando Europeo de Estados Unidos anunció en una publicación en redes sociales que el buque mercante Bella 1 fue interceptado en el Atlántico Norte por “violaciones de sanciones estadounidenses”. Estados Unidos había estado persiguiendo al barco desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo estadounidense alrededor de Venezuela.

Luego, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló que las fuerzas armadas estadounidenses también tomaron el control del petrolero M Sophia en el Caribe. Noem dijo en una publicación en redes sociales que ambos barcos “o bien atracaron por última vez en Venezuela o estaban en ruta hacia allí”.

Los dos barcos tomados el miércoles se unen al menos a otros dos tomados por fuerzas estadounidenses el mes pasado: el Skipper y el Centuries.

El Bella 1 había estado cruzando el Atlántico cerca del Caribe el 15 de diciembre cuando abruptamente cambió su rumbo hacia el norte, en dirección a Europa. El cambio de dirección se produjo días después de la primera incautación estadounidense de un barco petrolero el 10 de diciembre, después de que había salido de Venezuela transportando una carga de petróleo.

Cuando la Guardia Costera de Estados Unidos intentó abordarlo, el Bella 1 huyó. El Comando Europeo de Estados Unidos indicó que un buque de la Guardia Costera había rastreado el barco “de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos”.

Mientras Estados Unidos lo perseguía, el Bella 1 fue renombrado Marinera y registrado bajo bandera rusa, según muestran las bases de datos de envío. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles, también confirmó que la tripulación del barco había pintado una bandera rusa en el costado del casco.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que tenía información sobre ciudadanos rusos entre la tripulación del Marinera y, en un comunicado transmitido por las agencias de noticias estatales de Rusia Tass y RIA Novosti, exigió que “la parte estadounidense asegure un trato humano y digno para ellos, respete estrictamente sus derechos e intereses, y no obstaculice su rápido regreso a su patria”.

Por separado, un legislador ruso, Andrei Klishas, señaló que las acciones de Estados Unidos son “piratería flagrante”.

El Departamento de Justicia estadounidense está investigando a los miembros de la tripulación del buque Bella 1 por no obedecer las órdenes de la Guardia Costera y “se presentarán cargos criminales contra todos los actores culpables”, según dijo la secretaria de Justicia Pam Bondi.

“El Departamento de Justicia está monitoreando varios otros buques para acciones similares: cualquier persona en cualquier buque que no obedezca las instrucciones de la Guardia Costera u otros funcionarios federales será investigada y procesada con todo el peso de la ley”, dijo Bondi en X.

El buque había sido sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

EEUU relaja algunas sanciones para poder vender petróleo venezolano

Mientras tanto, Estados Unidos levantará “selectivamente” sanciones para permitir el envío y la venta de petróleo venezolano a mercados mundiales, según un plan publicado el miércoles por el Departamento de Energía.

Las ventas de petróleo comenzarán de inmediato con la venta de 30 a 50 millones de barriles del país sudamericano. El gobierno de Estados Unidos apuntó que las ventas “continuarán indefinidamente”, y que los ingresos serán depositados en cuentas controladas por Estados Unidos en “bancos reconocidos globalmente”. El dinero se distribuiría a las poblaciones de Estados Unidos y Venezuela “a discreción” del gobierno de Trump.

La empresa estatal petrolera venezolana PDVSA dijo que está en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para la venta de crudo.

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y esta basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, indicó PDVSA en un comunicado.

Estados Unidos planea autorizar la importación de equipos, piezas y servicios para campos petroleros para aumentar la producción de petróleo de Venezuela, que ha sido de aproximadamente 1 millón de barriles por día.

La administración de Trump ha indicado que también invertirá en la red eléctrica de Venezuela para aumentar la producción y la calidad de vida de las personas en Venezuela, cuya economía se ha estado desmoronando en medio de cambios en la ayuda extranjera y recortes a los subsidios estatales, haciendo que las necesidades, incluida la comida, sean inasequibles para millones.

Buques parte de una flota clandestina

Noem indicó que ambos barcos incautados eran parte de una flota clandestina de petroleros que contrabandean petróleo para países que enfrentan sanciones como Venezuela, Rusia e Irán.

Después de la incautación del ahora llamado Marinera, que sitios de seguimiento marítimo de código abierto mostraron que estaba entre Escocia e Islandia el miércoles, el Ministerio de Defensa del Reino Unido aseguró que el ejército británico proporcionó apoyo, incluidos aviones de espionaje.

“Este barco de historial nefasto es parte de un eje ruso-iraní de evasión de sanciones que está alimentando el terrorismo, el conflicto y la miseria desde el Oriente Medio hasta Ucrania”, aseveró el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey.

La captura del M Sophia, en la lista de sanciones de Estados Unidos por mover cargamentos ilícitos de petróleo desde Rusia, en el Caribe, fue mucho menos prolongada.

El barco estaba navegando sin haber transmitido datos de ubicación desde julio. Los petroleros involucrados en el contrabando a menudo apagan sus transpondedores o transmiten datos inexactos para ocultar sus ubicaciones.

Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, manifestó que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos de superficie para documentar que al menos 16 petroleros habían salido de la costa venezolana desde el sábado, después de que Estados Unidos capturara a Maduro.

El M Sophia está entre esos barcos, dijo Madani, citando una foto reciente que lo muestra en las aguas cerca de la Terminal Jose, el principal centro de exportación de petróleo de Venezuela.

Windward, una firma de inteligencia marítima que rastrea tales buques, afirmó en una sesión informativa a periodistas que el M Sophia cargó en la terminal el 26 de diciembre y estaba transportando alrededor de 1,8 millones de barriles de crudo, un cargamento que valdría alrededor de 108 millones de dólares al precio actual de aproximadamente 60 dólares por barril.