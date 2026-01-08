Agente del ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis

Un agente de inmigración disparó y mató en Minneapolis a una mujer el miércoles, en un hecho que desató indignación entre líderes y autoridades locales, pero el presidente Donald Trump afirma que el oficial actuó en defensa propia.

Jacob Frey, el alcalde de Mineápolis, calificó la postura del Gobierno como "una mierda" y pidió a los agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que abandonaran la ciudad tras dos días de redadas.

Un vídeo del incidente, que no ha sido verificado por la AFP, muestra un auto formato SUV maniobrando ante vehículos del ICE sin distintivos.

La conductora, que según el alcalde era una mujer de 37 años, intentó huir cuando los agentes se acercaron y trataron de abrir la puerta. Uno de ellos disparó tres veces con una pistola contra la conductora cuando esta trataba de alejarse.

Donald Trump, quien ha ordenado estas redadas contra los migrantes en todo el país, acusó a la víctima de atropellar al agente.

"La mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente del ICE, que al parecer le disparó en defensa propia", dijo Trump en Truth Social.

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por el presidente contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

"Intentar atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo interno", afirmó el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige el ICE, en X.

"Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo", añadió.

La Oficina de Detención Criminal de Minnesota participará en la investigación del tiroteo, junto al FBI, según informaron las autoridades.

El gobernador Tim Walz calificó la respuesta de la Casa Blanca como "propaganda" y prometió que su estado realizará "una investigación completa, justa y rápida".

- Protestas contra el ICE -

Una multitud se congregó cerca del lugar del tiroteo gritando consignas contra el ICE.

Las redadas ordenadas por el gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.

El gobierno calificó estas manifestaciones como "una consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización" de los agentes del ICE y calificó al alcalde de Mineápolis de "cabrón" por "causar caos y desconfianza" tras sus comentarios.

Decenas de manifestantes se congregaron en el lugar del tiroteo. "No hay forma de que lo que haya hecho esta persona mereciera que la mataran", declaró uno de ellos a la cadena de televisión WCCO, afiliada a la CBS.

Agentes del ICE rociaron con gas pimienta y empujaron a un grupo de manifestantes, según imágenes difundidas por la cadena local.

Trump ha convertido la prevención de la migración ilegal y la expulsión de los migrantes indocumentados en prioridades de su segundo mandato.

Durante su campaña, el presidente calificó a los migrantes irregulares como "animales" y los responsabilizó, sin pruebas, de la delincuencia en el país.

El ICE ha recibido el encargo de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados en medio de críticas de haberse convertido en una fuerza paramilitar a las órdenes de Trump.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que se habían desplegado hasta 2,000 agentes en Minneapolis y sus alrededores para llevar a cabo redadas tras varias denuncias contra somalíes en la zona.

Un juez desestimó en noviembre de 2025 los cargos presentados contra dos personas acusadas de utilizar su vehículo para atacar a agentes del ICE que llevaban a cabo una redada en Chicago.