Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca la semana que viene sobre Groenlandia

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el miércoles que tenía previsto reunirse la próxima semana con el gobierno de Dinamarca, quien solicitó conversaciones tras las amenazas de Donald Trump de anexionar Groenlandia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.Mandel NGAN / AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos

"Me reuniré con ellos la próxima semana", dijo Rubio a los periodistas.

