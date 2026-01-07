Relaciones
Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca la semana que viene sobre Groenlandia
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el miércoles que tenía previsto reunirse la próxima semana con el gobierno de Dinamarca, quien solicitó conversaciones tras las amenazas de Donald Trump de anexionar Groenlandia.
"Me reuniré con ellos la próxima semana", dijo Rubio a los periodistas.