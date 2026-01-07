El PP pide elecciones en Venezuela: "El futuro no puede pasar por Delcy"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha defendido este miércoles la convocatoria de unas elecciones democráticas en Venezuela, en las que la oposición "pueda volver" al país y los ciudadanos se puedan "manifestar libremente" en las urnas "con todas las seguridades".

"Nosotros entendemos que el futuro de Venezuela no puede pasar por Delcy (Rodríguez), que era la mano derecha del dictador", ha afirmado rotundo Bravo en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Bravo ha señalado que el PP considera que es necesario "un proceso electoral democrático" y ha subrayado que Edmundo González fue el "presidente elegido" por los venezolanos en las elecciones del 28 de julio de 2024, recordando que el Gobierno español "votó en contra" de su reconocimiento en el Pleno del Congreso.

Evita comentar las críticas de faes a Trump por Machado

Al ser preguntado por las críticas de la fundación FAES a Donald Trump por avalar a Delcy Rodríguez, llegando a calificarlas las palabras del presidente de EEUU de "suma torpeza", Bravo ha evitado entrar a comentar esas valoraciones de la fundación de José María Aznar.

"En cuanto a la oposición, yo creo que Marcos Rubio --secretario de Estado de Estados Unidos-- explicó claramente la posición en relación con María Colina Machado y cuál es el procedimiento que tienen para Venezuela para los próximos meses", ha zanjado.