Ola de desinformación sobre la captura de Maduro inunda las redes sociales

Desde falsas imágenes creadas con inteligencia artificial hasta viejas fotos recicladas, un flujo de desinformación rodea la reciente captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Estas imágenes, vistas millones de veces en internet, son un nuevo ejemplo de la extrema viralidad de la que pueden beneficiar los contenidos engañosos, a veces incluso eclipsando a los verdaderos.

Poco después de la captura de Maduro el sábado en Caracas durante una operación relámpago ordenada por Donald Trump, el equipo de verificación digital de la AFP demostró la falsedad de muchas publicaciones que afirmaban compartir la primera imagen de él en suelo estadounidense.

Pero esa supuesta foto, en la que veía a un Maduro más joven, había sido generada por IA: la herramienta Gemini de Google detectó en ella una marca de agua característica de este tipo de contenidos.

En las redes sociales, los usuarios difundieron otra imagen que supuestamente mostraba a un soldado estadounidense posando junto a Maduro, quien aparentemente llevaba una bolsa en la cabeza.

Sin embargo, se trataba de una foto de la captura del antiguo presidente iraquí Sadam Huséin por parte de Estados Unidos en 2003, según artículos de la época.

La agencia de vigilancia de la desinformación NewsGuard afirmó haber identificado siete imágenes y videos fabricados por completo o presentados falsamente en relación con la operación estadounidense en Venezuela. Estos contenidos acumularon más de 14 millones de visualizaciones en menos de dos días en X.

Semejantes cifras ponen de manifiesto cómo una combinación de creaciones de IA producidas en masa e imágenes tergiversadas puede contribuir a difuminar la frontera entre ficción y realidad.

"Cercanas a la realidad"

"Aunque muchas de estas imágenes no distorsionan de forma radical los hechos sobre el terreno, el uso de la IA y de vídeos espectaculares sacados de contexto representan otra táctica en el arsenal del desinformador", señala Chiara Vercellone, analista de NewsGuard.

Según la experta, se trata de un fraude "más difícil de revelar para los verificadores porque las imágenes suelen ser cercanas a la realidad".

El propio presidente estadounidense Donald Trump alimentó la desinformación en torno a la captura de Maduro al compartir en su plataforma Truth Social un video que supuestamente mostró a venezolanos en ropa interior celebrando su caída en las calles.

El servicio de verificación digital de la AFP descubrió que ese video, publicado primero en TikTok el mes pasado, era en realidad de estudiantes durante la "carrera en ropa interior de UCLA", una tradición de esa universidad de Los Ángeles.

Y los hechos no compiten únicamente con imágenes auténticas pero tergiversadas. Contenidos ficticios humorísticos, también generados por IA, inundaron las plataformas, ahogando aún más la información veraz.

En las redes sociales se puede ver a Donald Trump y Nicolás Maduro meneándose juntos en el Despacho Oval, o al depuesto presidente venezolano vestido con el uniforme naranja de los presidarios estadounidenses junto a otros presos.

Nicolás Maduro, llevado por la fuerza a Estados Unidos para responder por varias acusaciones, se declaró no culpable el lunes ante un tribunal de Nueva York por tráfico de drogas y "narcoterrorismo".