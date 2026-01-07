Edmundo González exige liberación de su yerno tras un año encarcelado

El excandidato presidencial venezolano Edmundo González, exiliado en España tras las elecciones de 2024, ha exigido este miércoles la puesta en libertad de su yerno, Rafael Tudares, que lleva un año encarcelado y fue condenado el pasado mes de diciembre a 30 años de prisión por varios delitos, incluido uno de conspiración.

El político opositor, que ha lamentado en un vídeo difundido a través de redes sociales que "se ha cumplido un año desde la desaparición forzada" de su yerno, ha explicado que este "no ha contado con garantías procesales ni ha tenido acceso a una defensa privada o a atención médica adecuada".

"Un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia", ha aseverado, al tiempo que ha manifestado que "no es un caso aislado". "Rafael forma parte de un patrón que afecta a cientos de personas en Venezuela, incluidas mujeres y niños, que son sometidos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y privación sistemática de derechos", ha subrayado.

Asimismo, ha alertado de que "mientras existan estas prácticas, no será posible hablar de paz ni de democracia". "Tampoco de garantías para nadie", ha añadido. "Venezuela necesita verdad, justicia y libertad para todos", ha asegurado.

Sus palabras llegan días después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera capturado en el marco de un ataque perpetrado por Estados Unidos contra Caracas, la capital de Venezuela. Desde entonces, miembros de la oposición venezolana han aplaudido la operación militar y han asegurado que "quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país".

En el caso de González, ha defendido su legitimidad como presidente electo del país latinoamericano y ha instado al Ejército a "cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024", las últimas elecciones presidenciales, tras las que se autoproclamó ganador al no reconocer la victoria de Maduro.