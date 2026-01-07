Nicolás Maduro
Así es el “infierno en la tierra”, la prisión donde está recluido Nicolás Maduro en Nueva York
El presidente venezolano Nicolás Maduro tiene nueva residencia desde el pasado sábado tras su apresamiento: el Metropolitan Detention Center o Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.
El correccional funge como centro preventivo de seguridad administrativa, mientras los acusados esperan su audiencia o juicio, como el caso de Maduro.
Este centro correccional al este de Nueva York es descrito como un “infierno en la tierra” y alberga 1,336 reclusos, de los cuales describe son “delincuentes” de sexo femenino y masculino.
Se caracteriza por tener entre sus celdas a reclusos de alto perfil, por lo que su régimen es severo y cuenta con cambios constantes del personal de seguridad.
Su construcción es de paredes de hormigón reforzado y rejas en todas las ventanas, con celdas frías.
Fue construida en 1975 y uno de sus sellos distintivos es la gran cantidad de cámaras de vigilancia distribuidas en cada esquina.
Funciona para Manhattan y Brooklyn, tras el cierre de la correccional de Manhattan en 2021, por una serie de problemas que salieron a la luz tras el suicidio del delincuente sexual Jeffrey Epstein en la citada prisión.
De acuerdo a la agencia de noticias Associated Press, los reclusos de esta cárcel federal han presentado quejas de violencia, pésimas condiciones, la grave escasez de personal y el tráfico generalizado de drogas y otros artículos de contrabando, en parte facilitado por los empleados.
Asimismo, denunciaron haber sido sometidos a confinamientos frecuentes y prohibiciones de salir de sus celdas para recibir visitas, llamadas, ducharse o hacer ejercicio.
De igual forma, reclusos han fallecido mientras se encontraban en prisión en riñas y peleas, mientras otros han resultado heridos.
Por las condiciones que ha presentado está correccional, algunos jueces del distrito han tomado la decisión de otorgar libertad bajo fianza o arresto domiciliario con tal de no enviar a acusados y condenados al MDC.
Al menos seis empleados del MDC de Brooklyn han sido acusados de delitos en los últimos cinco años. Algunos fueron acusados de aceptar sobornos o proporcionar contrabando, como drogas, cigarrillos y teléfonos celulares, según un análisis de Associated Press sobre arrestos relacionados con la agencia.
Reclusos célebres
Algunos reclusos célebres de esta prisión son: Joaquín “El Chapo” Guzmán, reconocido narcotraficante mexicano y líder del cártel de Sinaloa; Ismael “El Mayo” Zambada, exsocio del Chapo.
Rafael Caro “El narco de narcos” Quintero, fundador del cártel de Guadalajara; Sean “Diddy” Combs, rapero y productor musical, último del que sus abogados solicitaron su liberación, alegando que no era apto para prisión preventiva.
Otros reclusos son Maxwell, Kelly, Bankman-Fried y el rapero Fetty Wap; Pharma Bro Martin Shkreli; el fundador de la secta sexual NXIVM Keith Raniere; el ex funcionario del gobierno mexicano Genaro García Luna y el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado.
A la lista se sumará el rapero Tekashi 69, quien expresó orgulloso en un video que conocería al presidente de Venezuela