República Dominicana dice no reconocer al "régimen de facto" instalado en Venezuela

La República Dominicana expresó este martes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, "en coherencia con la posición adoptada" tras las elecciones del 28 julio de 2024 en Venezuela, cuando no reconoció el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro, "tampoco puede conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular venezolana".

"República Dominicana no convalida hechos consumados", expresó de manera virtual el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada este martes para abordar la situación en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

A la vez, agregó, "tampoco podemos aprobar que se siga poniendo en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano", por lo que el país, dijo, ha identificado dos prioridades inmediatas para enfrentar la situación en Venezuela, donde la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, fue juramentada el lunes como presidenta encargada.

La primera de ellas es "la preservación del funcionamiento básico de las instituciones del Estado" y, la segunda, "la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que apoye una transición democrática", precisó el diplomático, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería dominicana.

El viceministro Caraballo agregó que esa transición debe enmarcarse, "sin ambigüedades, en los principios más elementales del orden internacional: la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Principios consagrados en la Carta de la OEA, en el Pacto de Bogotá y en la Carta Democrática Interamericana, y que deben reflejarse en cualquier salida a la situación actual de Venezuela".

Para el funcionario dominicano, la coyuntura actual es especialmente delicada y más peligrosa, por lo que exigió de los Estados del hemisferio un ejercicio de máxima responsabilidad colectiva, para evitar una escalada indeseable, proteger a la población venezolana y resguardar la estabilidad regional.

"A la luz de los acontecimientos recientes", señaló Caraballo, la OEA "debe mostrarse unida y acordar una fórmula eficaz de acompañamiento al pueblo venezolano, que permita restablecer la confianza en las instituciones interamericanas".

Maduro y su esposa fueron presentados este lunes ante un tribunal del distrito sur de Nueva York, donde rechazaron las acusaciones de narcoterrorismo y los demás cargos que la Fiscalía estadounidense ha adjudicado en su contra para justificar su captura.