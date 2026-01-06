Borrell: "Trump quiere un Gobierno títere en Venezuela como Putin en Ucrania"

El ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell afirmó este miércoles en declaraciones a EFE que el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela "quiere un Gobierno títere como el que Putin quería instalar en Ucrania y ya tiene en Bielorrusia".

"El objetivo final no es restaurar la democracia en Venezuela, sino apoderarse de sus recursos naturales (...) Y si para eso tiene que aliarse con los restos del régimen chavista o madurista, no tenga ninguna duda de que lo va a hacer", dijo el también exministro español, que se encuentra en Santiago para impartir el miércoles la conferencia "Desafíos de la Política Mundial" en la Universidad de Chile.

Con más de 300,000 barriles, Venezuela "es la mayor reserva de petróleo del mundo, superior a la de Arabia Saudita, y están dispuestos a explotarlas y a hacerlas suyas", agregó.