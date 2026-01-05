Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Arresto de Nicolás Maduro

México reafirma rechazo a ataque a Venezuela: “intervención nunca ha traído democracia”

“Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente”, apuntó Sheinbaum.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Agencia EFECiudad de México, México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este lunes el rechazo de su Gobierno al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero y aseguró que la intervención “nunca ha traído democracia”.

“Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. 

