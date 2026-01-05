Trasladan a Maduro a tribunal en Nueva York para su primera comparecencia este lunes

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, es trasladado este lunes hacia un tribunal de Nueva York, según transmisiones en directo de medios estadounidenses, para su primera comparecencia tras ser capturado en Caracas durante una poderosa operación militar de Estados Unidos.

En las imágenes de televisión se ve a Maduro, de 63 años, esposado y escoltado por varios uniformados fuertemente armados. Su esposa Cilia Flores también es trasladada por los agentes.

La comparecencia de Maduro ante un juez está prevista al mediodía hora local (17H00 GMT).