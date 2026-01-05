Gobierno chino recalca que "ningún país" debe obrar "como el policía mundial" tras arresto de Maduro

El Gobierno de China ha recalcado este lunes que "ningún país" debería actuar "como el policía mundial" o "autoproclamarse juez internacional", en una nueva crítica al ataque lanzado el sábado por Estados Unidos contra Venezuela y la "captura" del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro.

"No creemos que ningún país deba actuar como policía mundial, ni estamos de acuerdo con que ningún país se autoproclame juez internacional", ha dicho el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, quien ha subrayado que "la soberanía y la seguridad de todos los países deben estar plenamente protegidas por el Derecho Internacional".

Así, ha hecho hincapié en que "China siempre se opone a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y rechaza imponer la voluntad de un país a otros", unas declaraciones concedidas durante una reunión con su homólogo de Pakistán, Muhammad Ishaq Dar, según ha informado el portavoz de la cartera de Exteriores china, Lin Jian.