España dice que hablará con Delcy Rodríguez e insiste solución en Venezuela no puede imponerse por la fuerza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado este lunes que el Gobierno hablará con Delcy Rodríguez, quien a priori será quien suceda a Nicolás Maduro al frente de Venezuela tras su detención por Estados Unidos, como lo venía haciendo hasta ahora con su predecesor así como con la oposición, al tiempo que ha insistido en que la solución no puede imponerse por la fuerza.

"Nosotros nos disponemos desde luego a hablar con el Gobierno de Delcy Rodríguez igual que seguiremos hablando con la oposición venezolana para conseguir ese diálogo, ese acercamiento que pueda permitir en primer lugar la estabilidad, evitar cualquier confrontación civil entre venezolanos, y seguidamente que pueda Venezuela avanzar hacia un horizonte a través del diálogo y la negociación democrático y pacífico", ha sostenido en una entrevista en la 'Cadena SER' recogida por Europa Press.

El ministro ha recordado que en Venezuela hay unos 200.000 españoles y también hay intereses empresariales, de ahí la necesidad del diálogo con las autoridades, igual que lo había antes con Maduro aún cuando no se reconoció su reelección en las elecciones del 28 de julio de 2024.

"Yo voy a hablar tanto con el gobierno de Venezuela como con la oposición, lo he venido haciendo y lo voy a seguir haciendo", ha recalcado Albares, que ha aclarado que durante el fin de semana ha hablado con Edmundo González, el candidato opositor en las elecciones de 2024 y que la oposición asegura que fue el ganador.

"Tiene que haber un diálogo muy amplio entre venezolanos y ese diálogo por supuesto tiene que incluir a la oposición", ha acotado respecto al futuro de Venezuela en estos momentos.

RECHAZO A LA ACCIÓN DE EEUU

Albares, que ha evitado pronunciarse sobre si Maduro está detenido o ha sido 'secuestrado' por Estados Unidos o si su salida del poder es una "buena noticia", ha considerado que la operación militar llevada a cabo por Washington el sábado constituye "una acción que es claramente contraria al Derecho Internacional" puesto que contraviene los principios de soberanía y de resolución pacífica de cualquier controversia entre estados y por eso España la ha "rechazado con claridad".

En este sentido, ha insistido en que la posición que ha venido manteniendo el Gobierno y que sigue estando vigente es que "cualquier solución para Venezuela no puede venir impuesta desde el exterior, mucho menos por la fuerza" sino que "tiene que venir a través de un diálogo entre venezolanos, tiene que ser democrática y tiene que ser siempre pacífica".

"Cualquier otra opción lo único que puede traer y hemos visto precedentes en la historia muy reciente", ha señalado, mencionando en un momento dado el caso de Irak, "es caos y desestabilización". "Por la fuerza, violando principios como el de soberanía, no respetando el Derecho Internacional, no puede llegar la paz, no puede llegar la democracia", ha remarcado.

Albares ha reconocido que tras la intervención estadounidense había en un primer momento "un vacío de poder que era muy peligroso" y ha incidido en que "los cambios de gobierno a través del uso de la fuerza suelen conducir a situaciones de caos en el país y en la propia región y eso es un riesgo que hay que intentar a toda costa evitar".

PRECEDENTE PELIGROSO PARA EL FUTURO

A su juicio, "la utilización de los medios violentos y de la fuerza tiene que estar completamente descartada dentro de las relaciones internacionales" puesto que "sienta un precedente muy peligroso para el futuro".

Por ello, ha reiterado la apuesta del Gobierno por un orden mundial basado en reglas y ha trasladado que está trabajando en ello junto a sus socios de la UE y también con los países de América Latina que comparten esta visión, como lo prueban sendos comunicados publicados la víspera por 26 de los estados miembro y por España junto a Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay y que tienen "el sello y el cuño" españoles.

"No nos vamos a resignar", ha dicho el ministro, "a que se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley del que puede conseguir a través de la coerción una parte de la soberanía de los recursos naturales, del territorio de otro país". "No es así, no es así en Venezuela, no es así en Ucrania, no es así en Gaza" para el Gobierno de España, ha remarcado.

ESPAÑA LIDERA EL REARME MORAL

Aunque ha reconocido que ni España ni ningún país por sí solo pueden resolver esta "situación de facto impuesta por la fuerza", ha defendido que "en estos momentos en que se habla mucho de rearme, de rearme militar y de seguridad, también hay otro rearme que es el rearme moral, el rearme en nuestros principios, y ese rearme moral lo está liderando España claramente". "Éste no es el momento de bajar los brazos y resignarse", ha agregado.

Así las cosas, Albares ha advertido de que si se permite que "ante nuestros ojos se vaya desguazando lo que son principios básicos del Derecho Internacional" y que "la ley de la selva vaya siendo el nuevo orden mundial", esto también tendrá un impacto "a escala nacional que es permitir que se vaya desmoronando también la democracia".

Por otra parte, ha admitido que le hubiera gustado "un comunicado de la Unión Europea más duro". "La posición de España era desde luego máxima", ha dicho, defendiendo que los dos primeros párrafos en los que se defiende el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas tienen "claramente un acento muy español".