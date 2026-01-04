Trump asegura que las petroleras de EEUU volverán a Venezuela

El presidente Donald Trump dijo el sábado que permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus grandes reservas de crudo, después de una operación militar que terminó con la captura del mandatario del país, Nicolás Maduro.

"Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan millas de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", dijo Trump en rueda de prensa.

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en Venezuela gracias a una autorización especial.

Trump también afirmó que "el embargo a todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente".

Como parte de una campaña de presión militar contra Venezuela que duró varias semanas antes de la incursión del sábado, las fuerzas estadounidenses incautaron al menos dos petroleros que, según Washington, estaban sujetos a sanciones de su país.

Trump también advirtió a otras figuras políticas y militares en Venezuela: "Lo que le sucedió a Maduro les puede suceder a ellos".

Venezuela, que está bajo sanciones petroleras estadounidenses desde 2019, produce alrededor de un millón de barriles de crudo al día y vende la mayor parte en el mercado negro con grandes descuentos.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el suelo venezolano contenía en 2023 303.000 millones de barriles de petróleo, aproximadamente el 17% de las reservas mundiales.

Al inicio de su segundo mandato, en 2025, Trump puso fin a las licencias petroleras que permitían a las multinacionales del petróleo y el gas operar en Venezuela pese a las sanciones.

Solo la estadounidense Chevron se beneficia de una excepción, pero ya no tiene derecho de transferir dinero al gobierno. En asociación con la petrolera estatal venezolana PDVSA y sus filiales, explotan cuatro yacimientos petrolíferos en el país suramericano.

Trump afirma que Caracas utiliza el dinero del petróleo para financiar "narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros".

Estados Unidos tuvo durante décadas la presencia de sus compañías petroleras en Venezuela.

El analista Stephen Schork, de la consultora Schork Group, consideró que "Estados Unidos funciona muy bien sin el petróleo venezolano", y lo quiere tener sobre todo por razones "políticas".