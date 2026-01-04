Trump amenaza a Petro con que puede haber una misión de EE.UU. también en Colombia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este domingo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que acusó de "fabricar cocaína", con enviar a su país una misión de EE.UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y añadió que está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse "otra misión de EE.UU." similar en Colombia, el republicano contestó: "a mí me suena bien eso".

Una sofisticada operación militar estadounidense apresó el sábado en Caracas a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, que se encuentran ahora en un centro de detención de Nueva York, donde mañana está previsto que comparezcan ante un juez federal para hacer frente a varios cargos, entre ellos el de narcoterrorismo.

En una rueda de prensa celebrada el sábado en Florida tras la operación en Venezuela, Trump aprovechó para enviar más duras advertencias a Petro, con quien ha tenido varios desencuentros y a quien ha acusado directamente de estar implicado en el tráfico de drogas regional.

En ese acto del sábado, Trump le advirtió al mandatario colombiano de que debe "cuidarse el trasero".