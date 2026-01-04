Presidenta interina de Venezuela pide a Trump relación equilibrada y respetuosa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro en medio de un bombardeo a Caracas y lo sacó del poder.

"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento (sic) internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela", escribió en Instagram Rodríguez, vicepresidenta de Maduro. "Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido".

A seguidas el comunicado completo publicado en inglés en su cuenta de Instagram:

Un mensaje de Venezuela al mundo y a Estados Unidos:

Venezuela reafirma su compromiso con la paz y la coexistencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un ambiente de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz al interior de cada nación.

Priorizamos avanzar hacia unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas entre Estados Unidos y Venezuela, y entre Venezuela y otros países de la región, basadas en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto del mundo.

Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer una convivencia comunitaria duradera.

El presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra. Este ha sido siempre el mensaje del presidente Nicolás Maduro y es el mensaje de toda Venezuela en este momento. Esta es la Venezuela en la que creo y a la que he dedicado mi vida. Sueño con una Venezuela donde todos los buenos venezolanos puedan unirse.

Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a la soberanía y a un futuro.

Delcy Rodríguez

Presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela