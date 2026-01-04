Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

venezuela

Presidenta interina de Venezuela pide a Trump relación equilibrada y respetuosa

Delcy Rodríguez dijo: "Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido"

Rodríguez se reunió con la plana mayor

Rodríguez se reunió con la plana mayorFuente Externa

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPCaracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro en medio de un bombardeo a Caracas y lo sacó del poder.

"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento (sic) internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela", escribió en Instagram Rodríguez, vicepresidenta de Maduro. "Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido".

A seguidas el comunicado completo publicado en inglés en su cuenta de Instagram:

Un mensaje de Venezuela al mundo y a Estados Unidos:

Venezuela reafirma su compromiso con la paz y la coexistencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un ambiente de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz al interior de cada nación.

Priorizamos avanzar hacia unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas entre Estados Unidos y Venezuela, y entre Venezuela y otros países de la región, basadas en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto del mundo.

Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer una convivencia comunitaria duradera.

El presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra. Este ha sido siempre el mensaje del presidente Nicolás Maduro y es el mensaje de toda Venezuela en este momento. Esta es la Venezuela en la que creo y a la que he dedicado mi vida. Sueño con una Venezuela donde todos los buenos venezolanos puedan unirse.

Rodríguez se reunió con la plana mayor

Rodríguez se reunió con la plana mayorFuente Externa

Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a la soberanía y a un futuro.

Delcy Rodríguez

Presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela

Tags relacionados