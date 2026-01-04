Once arrestados más incautación de 4,000 gramos de droga en operativo en Capotillo

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que un operativo contra el microtráfico en el sector Capotillo, Distrito Nacional, dejó un total de 11 personas arrestadas más la incautación de 4,000 gramos de cocaína, marihuana y crack.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, las operaciones, coordinadas por fiscales del Distrito Nacional, como parte de las nuevas estrategias de la Fuerza de Tarea Conjunta, se concentraron en los Callejones de Sibanito y los Sin Camisa, en las calles 42, 41 y otras zonas aledañas al sector de Capotillo.

“Durante las interdicciones, se incautaron 4,101 gramos presumiblemente de cocaína, 156 de un vegetal que se cree es marihuana y 26 dosis de crack, para un total consolidado de 4,283 gramos”, detalla la DNCD.

Seguido a esto, también explica que se ocuparon cuatro balanzas, un chaleco antibalas, dos máquinas tragamonedas, tijeras, fundas y otras evidencias utilizadas para la preparación y empaque de sustancias controladas.

La Dirección Nacional de Control de Drogas emitió que “los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas”, al tiempo de indicar que los operativos continuarán intensificando las acciones, como parte de su misión, de perseguir y castigar el delito del tráfico de drogas a través de la ley 50-88.

En las intervenciones realizadas en el referido sector de la capital, también trabajaron miembros del Ministerio Público y agentes policiales, con el objetivo de “atacar, perseguir y erradicar el tráfico de estupefacientes”.