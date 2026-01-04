Netanyahu celebra el regreso de Latinoamérica al "eje estadounidense", tras la captura de Maduro

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este domingo que "muchos países" de América Latina "están volviendo al eje estadounidense", después de que ayer Estados Unidos atacara distintos puntos estratégicos de Venezuela y capturara en Caracas al presidente Nicolás Maduro.

"Debo decir que en América Latina en general, estamos presenciando una transformación, y muchos países están volviendo al eje estadounidense y, como era de esperar, también a la relación con el Estado de Israel", expresó Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina.

Asimismo, volvió a felicitar por la operación al presidente Donald Trump, encargado de ordenar los ataques y la captura de Maduro. Este último ya se encuentra en un centro de detención de Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense a partir de mañana.

"Quiero expresar el apoyo de todo el gobierno (israelí) a la firme decisión y acción de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia también en esta región del mundo (...) Felicitamos al presidente Trump por su decisión y también aplaudimos a las fuerzas militares estadounidenses que llevaron a cabo una operación impecable", concluyó Netanyahu.

Las palabras del primer ministro israelí van en la misma línea de los elogios que ayer mismo tanto él como el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, le trasladaron públicamente a Trump.

Al igual que había venido sosteniendo Trump en estos últimos meses cuando comenzó a atacar lanchas en el Caribe, Saar acusó ayer a Maduro de haber estado liderando "una red de narcotráfico y terrorismo" y deseó que, "con el retorno de la democracia al país", Israel y Venezuela puedan restablecer "relaciones amistosas".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país suramericano, después de que ayer Trump apuntara a que sería ella quien tomaría las riendas de manera temporal.

Desde que el difunto presidente venezolano Hugo Chávez rompiera relaciones diplomáticas con Israel en 2009, en el marco de la 'Operación Plomo Fundido' en Gaza (2008-2009), Venezuela se convirtió en uno de los países con críticas más severas con las políticas israelíes hacia los palestinos y en materia exterior dentro de la región de Oriente Medio.

Mientras que la líder opositora venezolana María Corina Machado, que aguarda con incertidumbre el devenir político de su país y los planes de Trump para el mismo, se ha pronunciado repetidamente a favor de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, mencionando incluso su intención de establecer una embajada en Jerusalén si alcanzara el poder.