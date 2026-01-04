venezuela
"La historia dirá quiénes fueron los traidores" dice hijo de Nicolás Maduro tras su captura
El hijo del presidente Nicolás Maduro, el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, expresó estar "tranquilo" y que "La historia dirá quiénes fueron los traidores".
El hijo del presidente Nicolás Maduro dijo estar "bien" y "tranquilo" tras los bombardeos estadounidenses que llevaron a la captura de su padre, y reiteró el llamado a la movilización, según un audio del parlamentario difundido el domingo.
Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y llevado a Estados Unidos, donde es acusado de terrorismo y narcotráfico.
Su hijo, el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", aparece también entre los acusados en una corte federal de Nueva York.
"Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles", dijo Maduro Guerra en un audio que fue difundido por redes sociales.
Su equipo confirmó a la AFP la veracidad de la declaración.
"No van a poder (...), se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir", exclamó. "Estoy firme. Estamos firmes y mi familia está firme, firme y dura".
"La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará", añadió, en medio de reportes sobre un supuesto espía dentro del círculo cercano de Maduro.
El chavismo comenzó a movilizar a su militancia desde el mismo sábado, poco después de conocerse la detención del gobernante izquierdista.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce el poder de forma interina por orden, la corte suprema y con apoyo de las fuerzas armadas.