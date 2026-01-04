Guerrillas colombianas en la frontera con Venezuela lanzan advertencia a EEUU

Las guerrillas colombianas que operan en la frontera con Venezuela advirtieron que enfrentarán "los planes imperiales" de Estados Unidos, según comunicados difundidos el domingo tras la operación militar para capturar a Nicolás Maduro.

Los rebeldes del ELN y disidentes de las extintas FARC rechazaron la detención del mandatario venezolano en la madrugada del sábado en Caracas, en medio de intensos bombardeos estadounidenses que se replicaron en ciudades aledañas.

Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrentará cargos por narcotráfico y terrorismo.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que se unía a "todos los patriotas, demócratas y revolucionarios" para "enfrentar los planes imperiales contra Venezuela y los pueblos del Sur", de acuerdo con un comunicado enviado por Telegram.

En la misma línea, disidentes de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016, advirtieron que darán "hasta la última gota de sangre luchando contra el imperio" estadounidense "si es necesario".

"Más temprano que tarde será la caída del imperio yanqui", escribieron los rebeldes en un comunicado divulgado en X.

Entre Colombia y Venezuela operan guerrillas que según estudios se mueven en suelo venezolano con el beneplácito del chavismo.

Tras la incursión militar, el presidente colombiano Gustavo Petro ordenó a las fuerzas militares reforzar con 30.000 soldados los pasos fronterizos con Venezuela.

Colombia, además, activó una alerta ante posibles atentados de grupos armados que operan en ambos lados de la zona limítrofe.