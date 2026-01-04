Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en la operación de EE.UU. en Venezuela

El Gobierno de Cuba informó este domingo que 32 militares de la isla que cumplían misión en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante el ataque realizado Estados Unidos contra el país suramericano el sábado que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin más detalles.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.