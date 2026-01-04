Concejo Permanente OEA se reunirá este martes en EE.UU. para dialogar sobre situación de Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha anunciado la convocatoria de su Consejo Permanente para el próximo martes, seis de enero, para abordar la situación en Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense en Caracas.

El Consejo se celebrará a las 10.00 hora de la costa este de Estados Unidos (16.00, hora peninsular española) en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington para "considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela".

La convocatoria la realiza el presidente del Consejo Permanente de la OEA y representante de Colombia, el embajador Luis Ernesto Vargas, en nombre precisamente del Gobierno colombiano.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el sábado una desescalada en Venezuela que conduzca a una "salida pacífica" bajo los parámetros del derecho internacional.

La "prioridad" es para Randim prevenir una escalada de tensión y apoyar una "salida pacífica". En este sentido, ha hecho una llamamiento a todos los actores involucrados a respetar "plenamente" el Derecho internacional apostando por el "arreglo pacífico de controversias" y el respeto a los Derechos Humanos.

Igualmente, ha indicado que el camino para la resolución del conflicto deber estar basada en la "la voluntad de (el) pueblo venezolano", atendiendo al orden institucional ya existente y siguiendo la Constitución de Venezuela.