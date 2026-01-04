Alianza Verde acusa a Trump de violar la legalidad internacional en Venezuela y de poner en riesgo la paz y el clima

Alianza Verde ha denunciado este domingo en un comunicado que la operación iniciada este sábado por Estados Unidos en Caracas es "una clara violación de la legalidad internacional y de la Carta de Naciones Unidas" y critica al presidente Trump por gobernar "ajeno al principio de no injerencia" y vulnerando y atentando contra la soberanía de los pueblos, "siendo una clara amenaza para la paz mundial".

La organización señala que la rueda de prensa ofrecida por Trump tras la detención "ilegal" de Nicolás Maduro es la evidencia de cómo es una operación por el control de los recursos, en concreto el petróleo. "Trump dejó clara su intención de controlar Venezuela y su petróleo, a través de empresas estadounidenses", afirma Alianza Verde, lo que supone "un peligro ambiental y una nueva piedra en el camino hacia el abandono de los combustibles fósiles".

El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha lamentado "la pasividad de la Unión Europea ante esta agresión". "La UE ya dejó el liderazgo en materia climática, sólo vivimos retrocesos que benefician a los intereses de determinados sectores y lobbies y a los EEUU. Ahora, Trump quiere insuflar oxígeno a la industria petrolera ante el silencio de la UE", ha criticado.

"Si el ataque de EEUU a Venezuela es una violación flagrante de la legalidad internacional, asimismo es un peligro ambiental y una nueva piedra en el camino hacia el abandono de los combustibles fósiles", ha advertido Alianza Verde.

La organización ha insistido en que "dejar atrás los combustibles fósiles es urgente, no sólo por una cuestión ecológica, sino también como un paso importante para la paz global. No más guerras por petróleo".