32 cubanos muren en Venezuela durante ataque ejecutado por Estados Unidos

En total 32 cubanos fallecieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, informó el domingo el gobierno de la isla.

"Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos", informó el gobierno en un comunicado leído en la televisión nacional.

Admitió que los uniformados, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, cumplían misiones en Venezuela "a solicitud de órganos homólogos" de ese país, un fuerte aliado de la isla.

Maduro fue extraído el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico y terrorismo. Este lunes debe comparecer ante un juez de Nueva York, por cargos de narcotráfico y terrorismo.

El comunicado oficial subrayó que los militares cubanos "cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones".

El gobierno decretó dos días de duelo nacional desde el amanecer del lunes y anunció que "organizará las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".

"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial", escribió en X el presidente Miguel Díaz-Canel.