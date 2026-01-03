Estados Unidos dice estar hablando con Delcy Rodríguez y ella señala a Maduro como único presidente

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.

La funcionaria encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, así como el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

Rodríguez dijo que la respuesta de Estados Unidos al llamado de Maduro del diálogo hace unos días en una entrevista especial ha sido la agresión que "viola flagrantemente" la Carta de Naciones Unidas.

"Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional", añadió.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno está listo para defender a Venezuela, para defender sus recursos naturales, que, subrayó, "deben ser para el desarrollo nacional".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este sábado que tras la captura de Maduro su Administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que, aseguró, ya habló con la vicepresidenta venezolana, para iniciar el proceso político.

Además, el mandatario estadounidense dijo que las compañías petroleras de su país van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que consideró se encuentra "en muy mal estado".

Decreto de conmoción

Rodríguez anunció este sábado la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que "en las próximas horas" declare su constitucionalidad y sea ejecutado por las autoridades.

"Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional", declaró la funcionaria en una reunión del Consejo de Defensa, con ministros y jefes militares, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez subrayó que este decreto fue suscrito por el mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este sábado en medio de un ataque en Caracas y otros estados del país.

En este sentido, afirmó que el Consejo de Defensa ya está activo y está a la espera de la respuesta de la Sala Constitucional del TSJ para que "todo lo que esté previsto en ese Decreto de Conmoción Externa se ejecute a partir de ese momento".

El pasado 29 de septiembre, la también ministra de Hidrocarburos anunció en un encuentro con el cuerpo de diplomático en Caracas que Maduro firmó el Decreto de Conmoción Exterior, un documento que otorgaría "facultades especiales" al mandatario ante lo que denunció como "amenazas" de EE.UU.

Entre esas facultades se incluye, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su "pleno funcionamiento", y activar "todos los planes de seguridad ciudadana".

Sin embargo, el texto del documento no se ha hecho público, por lo que no se conoce su alcance.

De acuerdo con las declaraciones públicas de las autoridades, el decreto otorga poderes al mandatario, y este sábado la vicepresidenta aseguró que Maduro es "el único presidente de Venezuela".

Ante la ausencia del jefe de Estado, no se ha indicado quién ejecutaría lo contemplado en el decreto.

