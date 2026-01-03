Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Mundiales

Ataque en Venezuela 

Trump asegura que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, agregó el mandatario republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda para debatir las ayudas a los agricultores, en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington DC, el 8 de diciembre de 2025ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWest Palm Beach, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox.

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, agregó el mandatario republicano.

