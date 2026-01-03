Trump asegura que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox.

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, agregó el mandatario republicano.