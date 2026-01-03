Trump advierte a Petro que "cuide su trasero" y dice que Cuba debería preocuparse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, debería "cuidarse el trasero" tras la operación militar para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

"Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero", dijo Trump en una conferencia de prensa al referirse al mandatario izquierdista, con quien ha tenido enfrentamientos en los últimos meses.

Petro calificó las acciones de Washington como un "ataque a la soberanía" de América Latina y afirmó que provocarían una crisis humanitaria.

La audaz operación en plena noche en Caracas, tras meses de acoso militar, despertó la alarma en particular entre los aliados de Maduro, entre ellos Cuba.

"Cuba es un caso interesante. Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. El pueblo lleva sufriendo muchos años", comentó Trump.

"Creo que Cuba será algo de lo que acabaremos hablando", añadió.

De su lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el gobierno de la isla comunista debería estar preocupado.

"Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado", dijo en una conferencia de prensa en Florida junto al presidente estadounidense Donald Trump.

Rubio, de orígenes cubanos, agregó que "Cuba es un desastre" y que el país está "dirigido por hombres incompetentes y seniles".

A través de una publicación, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y calificó las acciones de Estados Unidos como un "ataque criminal".