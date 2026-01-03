Rusia logra mayor avance territorial en Ucrania

Las fuerzas rusas lograron su mayor avance territorial en Ucrania el año pasado, con la excepción de 2022, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja junto al Critical Threats Project (CTP).

Según los datos de esos dos centros de reflexión estadounidenses especializados en el estudio de conflictos, Rusia se apoderó de más de 5.600 km² de territorio, una superficie superior a la suma de los avances de 2024 y 2023. Esos 5.600 km² representan el 0,94% del territorio de Ucrania.

Esto incluye las zonas controladas por Rusia según Kiev y observadores militares, así como las reivindicadas por el ejército de Moscú pero no confirmadas.

En 2022, las fuerzas rusas se habían apoderado de cerca de 64.000 km².

Pese a la intensificación de los esfuerzos diplomáticos desde noviembre en torno a un plan estadounidense destinado a poner fin al conflicto, los combates continúan.

Un plan de 20 puntos, negociado a finales de diciembre entre Kiev y Washington, prevé congelar el frente en las regiones de Zaporiyia y Jersón, en el sur, así como en Donetsk y Lugansk, en el este, que conforman el Donbás.

En diciembre, Moscú conquistó 244 km², su menor avance mensual desde marzo, pero aceleró su ofensiva en el Donbás, región oriental que busca anexionar.

Los fuertes avances logrados desde la primavera, especialmente en noviembre (701 km²), permitieron a Rusia superar las ganancias acumuladas de 2024 (4.000 km²) y 2023 (580 km²).

Rusia también avanzó 131 km² en la región de Zaporiyia, donde los bombardeos se han intensificado en los últimos meses.

A finales de diciembre, Moscú controlaba total o parcialmente el 19,4% del territorio ucraniano. Alrededor del 7%, incluyendo Crimea y zonas del Donbás, ya estaba bajo control ruso antes de la invasión de febrero de 2022.

No obstante, Rusia perdió 125 km² en la región de Járkov (este) y 55 km² en la de Dnipropetrovsk (centro-este), dos zonas para las que el plan estadounidense propone la retirada rusa.

Estas reconquistas ucranianas son las más importantes desde junio de 2023, cuando las fuerzas de Kiev llevaron a cabo una amplia contraofensiva contra Moscú.