La primera luna llena de 2026 coincidirá este sábado con la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas

La primera luna llena de 2026, la 'Luna del lobo', se producirá este sábado 3 de enero a las 11:03 hora peninsular, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a través de un mensaje en la red social 'X'. Además, durante este día se producirá el perihelio, es decir, el momento en el que la Tierra está más cerca del Sol, a 147.099.928 kilómetros (km).

Por si todo esto fuera poco, la 'Luna del Lobo' coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, que se desarrollará a lo largo de la noche del 3 al 4. "El brillo de la Luna llena dificultará su observación", ha puntualizado, sin embargo, el organismo.

Eltiempo.es ha añadido que el nombre de 'Luna del Lobo' procede de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica y ha apuntado a que este mes --enero-- coincidía con el punto más duro del invierno, cuando las noches eran largas, el frío persistente y los aullidos de los lobos se hacían más frecuentes y audibles.

Su nombre en otras culturas --Luna Fría o Luna del Hielo-- también constituye una clara referencia a las condiciones invernales del hemisferio norte. En este caso, dado que coincide con un tramo de la órbita lunar relativamente cercano a la Tierra, se clasifica como 'superluna'. En total, dominará el cielo desde la noche del 2 al 3 de enero hasta bien entrada la madrugada del 4 al 5.

De acuerdo con el portal meteorológico, esta 'superluna' se puede observar a simple vista, sin instrumental específico. En este sentido, explica que el uso de prismáticos permite distinguir mares lunares y grandes estructuras, aunque la iluminación frontal reduce el relieve. Según dice, las mejores condiciones para disfrutar de este fenómeno se dan tras el anochecer y durante la madrugada, cuando la Luna gana altura y domina por completo el cielo invernal.

Sin embargo, los cielos estarán bastante cubiertos en la mayor parte de España durante la noche del sábado y se registrarán chubascos puntuales en localidades de la costa mediterránea como Valencia o regiones del norte y del suroeste peninsular. En cualquier caso, se esperan claros puntuales en regiones de Castilla y León como Salamanca o Zamora y puntos de Castilla-La Mancha.