OEA convocará a una reunión para discutir próximos pasos tras arresto de Nicolás Maduro en Venezuela

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, reaccionó este sábado a la intervención militar realizada por Estados Unidos en Venezuela que terminó con el apresamiento del presidente de ese país, Nicolás Maduro, a quien acusan de narcotráfico y terrorismo.

Ante esta situación, Ramdin estableció que la prioridad para la OEA es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. Además, espera que “el camino a seguir en Venezuela se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo”.

“Los arreglos institucionales existentes —incluido el orden constitucional del país— proporcionan una base importante sobre la cual construir. La estabilidad sostenible y la legitimidad democrática solo pueden lograrse por medios pacíficos, mediante un diálogo inclusivo y con instituciones sólidas”, indicó a través de un comunicado.

Es por esta razón que anunció la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente que le permitirá a los Estados miembros abordar los recientes acontecimientos “de manera abierta, colectiva y constructiva para discutir y considerar los próximos pasos”. No obstante, no precisó la fecha de la asamblea.

“La Secretaría General de la OEA está lista para apoyar los esfuerzos orientados a la desescalada y a una solución pacífica, democrática y sostenible, en beneficio del pueblo venezolano”, expresó.

Exhortó a los venezolanos a actuar con unidad de propósito, desempeñando un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el estado de derecho y la convivencia democrática.

Respeto al derecho internacional

Tras haber conversado con varios gobiernos integrantes de la OEA, Ramdin dijo que reconoce “la profundidad de la preocupación como las distintas perspectivas en todo el Hemisferio”.

Además, utilizó su declaración oficial para asegurar que los Estados deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano, sin importar “las circunstancias”.

“Incluido el arreglo pacífico de controversias, el respeto de los derechos humanos y la protección de la vida civil y de la infraestructura crítica”, precisó.

Nicolás Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero.

Se espera que Maduro sea ahora trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según medios locales.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

La imputación fue hecha pública por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".

Maduro fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.