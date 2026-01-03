Una noche de fiesta que se convirtió en pesadilla

El reloj casi marca las 1h30 en plena Nochevieja y el bar Le Constellation de la estación de esquí suiza Crans-Montana está a rebosar cuando, de repente, el fuego se desata. Solo unos minutos antes, los camareros llevaban botellas de champán con bengalas incrustadas.

"Estábamos en el bar Monkey's, justo al lado, diez minutos antes habíamos pasado por delante de Le Constellation", dijo a la AFP un vecino de Crans-Montana, Elliot Alvarez. "Nos llamó una amiga, que estaba en pánico, y nos explicó que al parecer había habido una explosión".

"Cuando llegamos, ya se había desplegado un importante dispositivo de socorro (...) Era bastante impresionante ver a la gente (...) que se había quemado", agregó Alvarez.

El fuego se cobró la vida de unas cuarenta personas, según el jefe de la policía de Valais, Frédéric Gisler, e hirió a 119, de los que al menos 80 están en una situación crítica, precisó el presidente del cantón, Mathias Reynard.

Según la fiscal Béatrice Pilloud, todo apunta a que el incendio estuvo provocado, precisamente, por las bengalas metidas en las botellas, que fueron "acercadas demasiado" al techo del establecimiento, de dos niveles (uno de ellos, subterráneo).

Según dijeron varios testigos a medios de comunicación, el espectáculo con las bengalas es típico de Le Constellation, cuya clientela es principalmente joven.

La escena fue captada en videos publicados en las redes sociales: unas imágenes festivas que se tornaron en pesadilla, con el techo del local prendiéndose rápidamente y la gente corriendo en la oscuridad, gritando de pavor, entre el humo y las llamas cada vez más intensas.

Atrapados en el caos

Hacia la 01H30, ya se veía el humo emanando del local, situado en el centro de la estación. Segundos después, un testigo alertó a la policía del cantón de Valais.

Dentro del bar, las llamas devoraron el sótano. El humo lo inundaba todo, también la planta superior, según videos que circulan en las redes. El ambiente parecía irrespirable y desde fuera, se veía como el fuego iba subiendo.

Desorientados por el humo y el miedo, muchos jóvenes que intentaron salir por la puerta de entrada se vieron atrapados en una gran estampida.

"Pedían ayuda, gritaban", contó Nathan, que había estado en ese mismo bar antes de que se produjera el siniestro.

"Vi a gente que salía rompiendo los cristales con sillas. La gente salía muy mal, ensangrentada, llevan la ropa desecha, pegada al cuerpo, era una catástrofe", relató en TikTok Adrien, un joven francés que estaba allí de vacaciones.

"Gritando de dolor"

Léandre, que estaba afuera de Le Constellation en el momento de la tragedia, dio cuenta al diario Blick de una escena "muy triste".

Había "personas calcinadas, que intentamos atender al máximo... intentaron cubrirlos pues ya no tenían ropa". "Era realmente difícil. Intentaron sacar a la gente que estaba consciente, gente que estaba inconsciente...", agregó.

Según él, hasta los rescatistas "estaban desamparados" pues todo ocurrió muy deprisa, "con personas quemadas vivas".

Edmond Cocquyt, un turista belga, dijo que vio algunos cuerpos "cubiertos con una sábana blanca" y "gente joven totalmente quemada, que seguían vivos... gritando de dolor".

Los bomberos controlaron rápidamente el siniestro y fijaron un cordón de seguridad. Los heridos fueron trasladados durante la noche a varios hospitales suizos y otros al extranjero, a Francia e Italia.

Afuera del hospital de Milán, Umberto Marcucci dijo a los periodistas que daba "gracias al cielo" de que su hijo Manfredi - uno de los cuatro italianos que están siendo atendidos en ese centro - saliera con vida.

"Mi hijo está enfermo pero está bien, está vivo", comentó. Manfredi, dijo, se encontraba en Le Constellation con un buen número de amigos y escapó con "quemaduras en el 30 o 40% del cuerpo".

"Me dijo que, en un momento dado, alguien voceó '¡fuego!' en la zona del bar... y desde ahí, el fuego se propagó increíblemente rápido".

Suiza trabaja para identificar a las víctimas del incendio de Año Nuevo Lea también

Investigación

El incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la exclusiva estación de esquí suiza Crans-Montana fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron este viernes las autoridades helvéticas, que trabajan para identificar a las 40 víctimas mortales.

Además de los fallecidos, el incendio dejó 119 heridos, varios de ellos en estado crítico.

A medida que la magnitud de la tragedia, una de las peores que ha vivido Suiza, comenzaba a hacerse evidente, Crans-Montana parecía envuelta en un silencio cargado de consternación.

"La atmósfera es pesada", explicó a la AFP Dejan Bajic, un turista de 56 años de Ginebra que viene a esta estación de esquí, ubicada en el suroeste de Suiza, desde 1974.

"Es como un pequeño pueblo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien afectado", añadió.

Mientras las autoridades prosiguen con la identificación de las víctimas, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos.

En redes sociales circulan decenas de publicaciones con fotos, descripciones de ropa y llamados desesperados para obtener cualquier pista sobre su paradero.

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, indicó que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".

"Este trabajo puede llevar varios días", indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

"Hemos intentado contactar con nuestros amigos. Hemos puesto muchas fotos, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos", dijo Eléonore, de 17 años.

"Pero nada, ninguna respuesta, hemos llamado a los padres, nada, ni siquiera los padres saben nada", lamentó la joven.

Bengalas en botellas de champán

El incendio se declaró hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero en el bar Le Constellation, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

"Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo", señaló la fiscal del cantón de Valais durante una conferencia de prensa.

Según los presentes, lo de poner bengalas en botellas de champán era algo habitual en ese establecimiento.

De acuerdo a testimonios, el techo de sótano estaba cubierto de espuma acústica aislante, lo que según las autoridades explicaría el "incendio rápido y generalizado".

Se desconoce cuántas personas se encontraban en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

El dueño del bar, un francés que maneja el establecimiento con su esposa, afirmó el viernes a medios de comunicación que su bar había sido sometido a "tres inspecciones en diez años".

Las autoridades interrogaron a la pareja, pero "por el momento, no se ha establecido ninguna responsabilidad penal", indicó la fiscal de Valais.

Escenas de horror

Pese al fuego, los muros de los edificios adyacentes al bar no tenían rastros negros el viernes. Incluso el rótulo del bar parecía intacto, igual que la estructura de madera de la terraza, señal de que el incendio se concentró sobre todo en el sótano.

Los testigos describieron escenas de horror con personas intentando romper las ventanas para escapar, mientras otras, cubiertas de quemaduras, se precipitaban a la calle.

Un vídeo en las redes sociales muestra el inicio del incendio del techo, con un joven que intenta apagar el fuego con un gran paño blanco. A su lado, otros jóvenes graban la escena pero continúan bailando.

Entre los heridos que han podido ser identificados figuran 71 suizos, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un bosnio, un belga, un luxemburgués, un polaco y un portugués, detalló el viernes la policía.

En cuanto a los fallecidos, las autoridades no han divulgado aún ninguna información.

El papa León XIV expresó su "compasión y solidaridad" a las familias de las víctimas.