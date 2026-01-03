Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Mundiales

Crisis en Venezuela 

Fiscal General de EEUU advierte que Maduro responderá por cargos de narcotráfico y terrorismo

Maduro y su esposa fueron capturados y extraídos de Venezuela en una operación militar estadounidense, anunció el presidente Donald Trump.

Nicolás Maduro pronuncia un discurso mientras sostiene la "Espada del Perú" del héroe de la independencia venezolana Simón Bolívar durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna, Caracas, el 25 de noviembre de 2025Federico PARRA/AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, están acusados de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y pronto responderán ante la justicia, anunció este sábado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

"Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses", declaró Bondi en un mensaje en X.

Maduro y su esposa fueron capturados y extraídos de Venezuela en una operación militar estadounidense, anunció el presidente Donald Trump.

