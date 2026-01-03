Machado tras apresamiento de Maduro: “¡Venezolanos, llegó la hora de la libertad!”

La Nobel de la Paz, María Corina Machado, manifestó que llegó la hora de la libertad en Venezuela y que están listos para hacer valer su mandato y tomar el poder, ante los ataques de Estados Unidos y apresamiento del presidente Nicolás Maduro.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Machado aseveró que en el país suramericano está pasando lo que tenía que pasar y que esta es la hora de todos los ciudadanos que apostaron por la democracia en julio de 2024 y que votaron por Edmundo González Urrutia.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”, cita la publicación.

Machado agregó que González Urrutia debe asumir “de inmediato” la presidencia de Venezuela, así como ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Amada Nacional, por todos los oficiales y solados que la integran.

Dijo que llegó la hora de la soberanía del pueblo, de poner orden, liberar los presos políticos y construir un país “excepcional” que traiga consigo la vuelta a cada de los venezolanos que emigraron a otros países.

“Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, dijo.

Exhortó a los venezolanos en el país estar listos para poner en marcha “lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales” y a los venezolanos en el exterior los insto a movilizarse y activarse.

“A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela. En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”, expresó.

Machado finalizó el comunicado con la promesa de que Venezuela, será libre.

Estados Unidos bombardeo Caracas la madrugada de este sábado y apresó al presidente venezolano Nicolás Maduro, así como a su esposa, Cilia Flores.

Esto ha provocado diferentes reacciones a nivel internacional, de países a favor y en contra de estas acciones ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.