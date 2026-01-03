Jefe de la ONU
Jefe de la ONU preocupado por el "respeto del derecho internacional" tras captura de Maduro
La operación estadounidense sienta un precedente peligroso, afirmó Guterres.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó el sábado su preocupación por el incumplimiento del derecho internacional en la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según declaró su portavoz en un comunicado.
La operación estadounidense sienta un precedente peligroso, afirmó Guterres, e instó a todos los actores en Venezuela a participar en un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.