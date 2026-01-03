Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las Mundiales

Jefe de la ONU

Jefe de la ONU preocupado por el "respeto del derecho internacional" tras captura de Maduro

La operación estadounidense sienta un precedente peligroso, afirmó Guterres.

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó el aumento en los gastos militares.

El secretario general de la ONU, António Guterres.AGENCIAS

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPNaciones Unidas, Estados Unidos.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó el sábado su preocupación por el incumplimiento del derecho internacional en la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según declaró su portavoz en un comunicado.

La operación estadounidense sienta un precedente peligroso, afirmó Guterres, e instó a todos los actores en Venezuela a participar en un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

