Gobierno de Ucrania apuesta a una Venezuela con "oportunidad de libertad"

El Gobierno ucraniano ha reaccionado al ataque militar estadounidense contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, recordando que no reconoce la legitimidad de Maduro y abogando por que Venezuela tenga "una oportunidad de libertad".

"El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana. Vamos a seguir apoyando su derecho a esa normalidad, respeto y libertad", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sibiha, en un mensaje publicado en la red social X.

Kiev defiende así "el derecho de las naciones a vivir libremente, libres de dictadura, opresión y violaciones de derechos humanos". "El régimen de Maduro ha violado todos esos principios", ha subrayado.

Sibiha destaca que "Ucrania, como decenas de países, no ha reconocido la legitimidad de Maduro tras las elecciones fraudulentas y la violencia contra manifestantes", en referencia a las elecciones del 28 de julio de 2024.

"Países democráticos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han denunciado los crímenes, violencia, tortura, opresión y abusos de todas las libertades básicas, el robo de votos y la destrucción de la democracia y el Estado de derecho", ha destacado Sibiha.

Ucrania queda atenta a los futuros acontecimientos "conforme a los principios del derecho internacional, dando prioridad a la democracia, los derechos humanos y el interés de los venezolanos". "Gracias a todos los que en el mundo ayudan a proteger la vida", ha remachado.